55 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekli edildi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Aralarında tutuklu bulunan ve terfi sırasında bekleyen 40 general ve amiralle birlikte, 15 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekli edildi. 29 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltilirken 33 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı.

Üç gün süren Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) alınan kararlar dün akşam Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunuldu.

Kararlar Gül'ün onayının ardından Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden kamuoyuna duyuruldu. Böylece listeler ilk kez internet üzerinden açıklanmış oldu.

Açıklanan YAŞ kararlarına göre, 56 general ve amiral ile 40 tutuklu komutan emekli edildi.

Görevi Anadolu’yu İran, Irak ve Suriye’den gelecek saldırılara karşı korumak olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük EDOK Komutanı oldu.

Orgeneral Yörük’ün yerine de bölgeyi iyi bilen Elazığ’daki 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Galip Mendi getirildi.



Sitede yayınlanan kararlar şöyle:

- 29 general ve amiral bir üst rütbeye terfi ettirildi

- 33 general ve amiralin görev süresi bir yıl uzatıldı

- 47 albay general ve amiralliğe yükseltildi.

- 55 general ve amiral kadrosuzluk sebebiyle, 1 amiral de yaş haddi sebebiyle emekli edildi. 56 general ve amiral 1 Eylül'de emekli olacak.

- 40 tutuklu komutan emekli edildi.

- 2. Ordu Komutanı Servet Yörük, Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) komutanı oldu. Daha önce EDOK Komutanı Nusret Taşdeler idi.

- Korgeneral Galip Mendi orgeneral rütbesine yükseltilerek 2. Ordu Komutanı olarak atandı.

- İnternet Andıcı davasından hakkında yakalama kararı çıkan, ancak GATA’da tedavi altında tutulan Nusret Taşdeler YAŞ üyesi olarak kaldı.



İşte emekli edilen 40 tutuklu komutan



Haklarında kesin hüküm olmayan ancak değişik darbe suçlarından tutuklu olan ve durumları YAŞ'da görüşülen 40 general ve amiral bu yıl emekliye sevkedildi. Böylece TSK’da alt kadrolardaki sıkışıklık yaşanması önlenmiş oldu.

Emekliye sevkedilen general ve amiraller şunlar:

Korgeneraller: İsmail Hakkı Pekin, Nejat Bek, Korkut Özarslan, Mehmet Eröz, Tevfik Özkılıç, Yurdaer Olcan (Karacı); Korcan Pulatsü, Ziya Güler (Havacı).

Tümgeneraller: Ahmet Yavuz, Gürbüz Kaya, Salim Erkal Bektaş, Abdullah Dalay, İhsan Balabanlı, Berkay Turgut, Bekir Memiş, Fehmi Canan (Karacı), Beyazıt Karataş, Güngör Kurubaş (Havacı); Halil Helvacıoğlu (Jandarma).

Tuğgeneraller: M. Ali Yıldırım, Kasım Erdem, Lokman Ekinci, Gökhan Gökay (Karacı); Mustafa İlhan (Havacı); Ali Aydın, Bulut Ömer Mimiroğlu (Jandarma). Koramiraller: Mehmet Otuzbiroğlu, Kadir Sağdıç.

Tümamiraller: Mücahit Şişlioğlu, Cem Gürdeniz, Fikret Güneş.

Tuğamiraller: Abdullah Gavremoğlu, Ahmet Türkmen, İsmail Taylan, Nadir Hakan Eraydın, Serdar Okan Kırçiçek, Cem Aziz Çakmak, Levent Erkek, Mehmet Fatih Ilğar, Turgay Erdağ.



Suriye cephesine yeni komutan



Görevi Anadolu’yu İran, Irak ve Suriye’den gelecek saldırılara karşı korumak olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük, Eğitim ve Doktrin (EDOK) Komutanı oldu. Orgeneral Yörük’ün yerine de bölgeyi iyi bilen Elazığ’daki 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Galip Mendi getirildi.



İkinci 'sade' üye



Genelkurmay Başkanlığı’nın internet üzerinden açıkladığı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla şuranın 1 olan “sade üyesi”, 2’ye yükseldi.

“Sade üyelik” uygulaması geçen yıl başlatılmıştı. Balyoz kapsamında tutuklanan Harp Akademileri komutanı orgeneral Bilgin Balanlı’nın geçen yılki şurada sadece YAŞ üyesi olması kararlaştırılmıştı. Bu yıl da, yine Balyoz davasından hakkında yakalama kararı bulunan ancak GATA’da tedavi altında olan Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Nusdet Taşdeler’in de “sade YAŞ üyesi” olması uygun bulundu.

Harp Akademisi'ne tenzili rütbe



YAŞ kararlarıyla Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Aslan Güner yaş haddinden emekli olurken bu okulun komutanlık rütbesinde tenzili rütbeye gidildi. Akademi Komutanlığı rütbesi orgenerallikten korgeneralliğe indirildi. Okulun başına tümgenerallikten korgeneralliğe terfi ettirilen havacı bir komutanın atandığı öğrenildi.

Öte yandan Kara Kuvvetleri’nde boş olan bir “Or”luk rütbesine atama yapılmadığı da listelerden anlaşıldı.



İnternet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yüksek Askerî Şûra; 03 Ağustos 2012 tarihinde tamamlanan Ağustos ayı olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler ile general ve amirallerden görev süresi bir yıl uzatılacakların durumlarını görüşerek karara bağlamıştır.

30 Ağustos 2012 tarihinden geçerli olmak üzere; (29) general ve amiral bir üst rütbeye, (47) albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş; (33) general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmıştır.

Ayrıca bu yıl rütbe bekleme süresini dolduran 55 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2012 tarihinden itibaren, 1 amiral ise yaş haddini doldurduğu için 01 Eylül 2012 tarihinden itibaren emekli olacaklardır.

Bir üst rütbeye yükselen general ve amiraller ile görev süreleri bir yıl uzatılan general ve amirallerin yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.

Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak 30 Ağustos 2012 tarihinden itibaren aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza fedakâr ve özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde aileleri ile birlikte esenlikler dileriz.

Orgeneral Nusret Taşdeler kimdir?

İnternet Andıcı davasında hakkında yakalama kararı bulunan EDOK Komutanı Taşdeler, YAŞ üyesi olarak atandı. Halen GATA tedavi gören Taşdeler'in biyografisi şöyle:

Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler 1951 yılında Samsun’da doğdu. 1970 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1971 yılında Topçu ve Füze Okulu'ndan mezun oldu.

1978 yılına kadar Kara Kuvvetleri'ne bağlı çeşitli topçu birliklerinde ileri gözetleyicilik ve batarya subaylığı yapan Org. Taşdeler, 1980 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun olduktan sonra, kurmay subay olarak; 29’uncu Piyade Tümen 29’uncu Piyade Alayı'nda Karargâh ve Servis Bölük Komutanlığı, 10’uncu Piyade Tugay Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Kara Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığında program subaylığı, Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği, Mons/Belçika Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı (shape)’nda Prensipler Başkanlığı'nda karargâh subaylığı, Genelkurmay Genel Sekreterliği'nde Protokol Şube Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1996 yılında tuğgeneral rütbesi ile 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Napoli’de NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı (AFSOUTH)’nda İstihbarat Daire Başkanlığı ile Plan Prensipler Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2000 yılında tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Plan Daire Başkanlığı ile 3’üncü Kolordu Komutan Yardımcılığı ve 52’nci Zırhlı Tümen Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 2004 yılında korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesi ile 8’inci Kolordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı, Genelkurmay Harekât Başkanlığı ve Genelkurmay Genel Plan ve Pyılında orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral rütbesi ile Harp Akademileri Komutanlığı, Ege Ordusu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı görevlerini yürütmesinin ardından, 2012 yılında Yüksek Askerî Şûra Üyeliği görevine atandı.

Süeda Taşdeler ile evli olan Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler’in bir çocuğu var.

Orgeneral Servet Yörük kimdir?

EDOK Komutanlığı'na getirilen, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük'ün biyografisi şöyle:

Orgeneral Servet Yörük 1950 yılında Samsun’da doğdu. 1970 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1971 yılında Topçu ve Füze Okulu'ndan mezun oldu.

1978 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birliklerde Topçu İleri Gözetleyiciliği ve Yer Ölçme Subaylığı ile Takım ve Bölük Komutanlığı yapan Orgeneral Yörük, 1980 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun olup, ardından kurmay subay olarak; 51’inci Piyade Tümen 247’nci Piyade Alayı'nda Muharebe Destek Bölük Komutanlığı, 9’uncu Kolordu İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Şubede Karargâh Subaylığı, Genelkurmay Personel Başkanı Sekreterliği, Genelkurmay Personel Daire Personel Yönetim Şubesi Proje Subaylığı ile Şube Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1997 yılında tuğgeneral rütbesi ile 4’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Personel İşlem Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2001 yılında tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesi ile Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlerini yürüttü. 2005 yılında korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Personel Başkanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2010 yılında orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral rütbesi ile 2’nci Ordu Komutanlığı görevini yürütmüş, 2012 yılında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı görevine atandı.

Sibel Yörük ile evli olan Orgeneral Servet Yörük’ün iki çocuğu var.

Orgeneral Galip Mendi kimdir?

Elazığ'daki 8. Kolordu Komutanlığı'ndan orgeneral rütbesiyle 2. Ordu Komutanlığı'na atanan Galip Mendi'nin biyografisi şöyle:

Korgeneral Galip Mendi 1951 yılında Ankara’da doğdu. 1970 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1971 yılında Piyade Okulu'ndan mezun oldu.

1983 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yapan Korgeneral Mendi, 1985 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun olmuş, ardından kurmay subay olarak; 73’üncü Piyade Alayı'nda Tabur Komutanlığı, Maltepe Askeri Lisesi'nde Harekât ve Eğitim Kısım Amirliği, 70’inci Piyade Tugayı'nda Kurmay Başkanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Öğretim ve Eğitim Grup Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Özel Bölge Başkanlığı, 4’üncü Özel Kuvvet Alay Komutanlığı ve Komutan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

1998 yılında tuğgeneral rütbesi ile 1’inci Komando Tugay Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Ege Ordusu Harekât Kurmay Yarbaşkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2003 yılında tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesi ile Ege Ordusu Kurmay Başkanlığı ve Ulaştırma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevlerini yürütmesinin ardından, 2007 yılında korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'nda Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı ve Eğitim Kolordu Komutanlığı ile 8’inci Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 30 Ağustos 2012 tarihinden geçerli olarak Orgeneralliğe terfi etmiş ve 2'nci Ordu Komutanlığı görevine atandı.

Zeynep Merih mendi ile evli olan Korgeneral Galip Mendi’nin iki çocuğu var.