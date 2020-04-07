Çukur'un son transferi Kıvanç Tatlıtuğ mu olacak?

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ en son Ay Yapım imzalı Çarpışma dizisiyle ekranlara gelmişti. Tatlıtuğ'un yine aynı yapım şirketine ait Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi.

Ünlü oyuncu Nejat İşler, Çağatay Erdenet karakteriyle dahil olmuş ve Yamaç'ın en zorlu rakibi olmuştu.



Çukur dizisine son olarak ise, Çağatay Erdenet'in kardeşi Arık Böke Erdenet karakteriyle Barış Arduç dahil olmuştu.



Diziye dahil olacağı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ ise Arık Böke'ye Yamaç'la savaşında destek verecek.