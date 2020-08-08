Çukur'un sinema filmi çekimleri ertelendi

Eylül ayında 4. sezonuyla seyirci karşısına çıkacak olan "Çukur" dizisinin, sinema filmi çekilecek. Bu ay çekimlere başlaması planlanan film, pandemi önlemleri, sinema salonlarında yaşanan endişe ve Erkan Kolçak Köstendil'in yeni baba olmasından dolayı seneye ertelendi.

"Çukur" dizisinde Erkan Kolçak Köstendil'in hayat verdiği Vartolu Sadettin'in hikayesi beyazperdeye aktarılacak. Ancak içinde bulunduğum pandemi durumu nedeniyle film çekimleri ertelendi.

Vartolu'nun çocukluk günleri anlatılacak

1992 yılında Vartolu'nun Doğu Beyazıt'taki çocukluk günleriyle başlayacak olan Çukur"un sinema filmini, Gökhan Horzum ve Damla Serim beraber kaleme aldı. Projenin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturacak.

Tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı'nın haberine göre çekimlerinin bu ay başlaması planlanan sinema filmi, pandemi riskinin devam etmesi, sinema salonlarıyla ilgili yaşanan endişe ve başrol oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil'in yeni baba olması nedeniyle önümüzdeki yıla ertelendi.