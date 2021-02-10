Çukur'un Aliço'su final tarihini açıkladı!

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde "Aliço" karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu, dizinin final tarihini açıkladı. Kocaoğlu, dizinin son 13 bölümünün çekildiğini söyledi.

Haberglobal'in haberine göre; Kocaoğlu, bu sezon final yapması beklenen Çukur'la ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, "Kısmetse bu sezon sonunda diziyi bitireceğiz. Son 13 bölümü çekiyoruz. Yeni bir diziymiş gibi bir senaryo değişimine başladık. Hepimiz keyifliyiz, heyecanlıyız" dedi.

Daha önce dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıklamıştı. Son gelen haberler ise final haftasının mayıs ayına denk geleceği yönünde.

Yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor.

Show TV’nin sevilen dizisi Çukur, ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başladı. Çukur dizisi, en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda final yapacak.