Çukur dizisine flaş transfer!

Mustafa Avkıran, Nejat işler ve Barış Arduç'un babasını canlandıracağı Cengiz Erdenet karakteriyle 'Çukur' kadrosuna katıldı.

Show TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor.

4. sezonu büyük merakla beklenen diziye son olarak usta oyuncu Mustafa Avkıran katıldı. Dördüncü sezonu büyük heyecanla beklenen 'Çukur' için hazırlıklar devam ediyor.



Dizinin çekimlerine günler kala oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Usta oyuncu Mustafa Avkıran, Çağatay ve Arık Böke Erdenet'in babası Cengiz Erdenet karakteriyle hikâyeye dahil olacak.





