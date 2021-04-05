Çukur dizisinde şoke eden ayrılık!

Show TV'nin pazartesi akşamları yayınlanan dizisi Çukur'un 123. bölümünde "Celasun" karakterini canlandıran Kubilay Aka, diziye veda edecek.

Sezon sonunda final yapacak olan Çukur'un yeni bölümünde Celasun'un iple boğulduğu sahneler dikkat çekti.

Çukur'da ilk bölümden bu yana rol alan Kubilay Aka'nın sezon bitmeden diziden ayrılıyor. Yaz aylarında yeni bir diziyle ekranlara dönecek olan Aka'nın canlandırdığı Celasun karakteri şok bir saldırıya uğruyor.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel gibi başarılı oyuncular yer alıyor.