Çukur dizisinde flaş ayrılık kararı!

Yeni tip Koronavirüs salgınıyla beraber, alınan önlemler doğrultusunda Çukur dizisinin çekimlerine arar verilmiş ve son olarak ekrana gelen 93. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonunda Selim Koçovalı rolündeki Öner Erkan'ın diziden ayrılacağı öğrenildi.

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Çukur, Koronavirüs salgını sonrası yayınlanan 93. bölümüyle ekranlara veda etti.

Çukur’un yeni sezonu için yapılan açıklamaya göre dizinin sezon finali yaptığı bildirildi. 4. sezon çekimlerinin ise temmuz sonlarına doğru başlanacağı tahmin ediliyor.

Gelen haberlere göre; çekimlerin başlaması sonrası Eylül ayının ilk haftasında dizi yeni sezonuyla 94. bölümden kaldığı yerden devam edecek.

Yapım şirketinin bu konuda resmi bir açıklaması bulunmamasına rağmen iddialar arasında Selim Koçovalı yeni yayınlanacak bölümde ölecek ve Öner Erkan projeden ayrılacak.