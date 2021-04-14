Çukur dizisinde bir ayrılık daha

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da bu hafta da bir veda yaşanacak. Dizide Yamaç'ın eşi Efsun, kendisinin yaşadığı zorluklara sebep olan Kulkan'ı öldürecek. Efsun karakterini Damla Sönmez, Kulkan'ı ise Genco Özak canlandırıyor.

TV100'de yer alan habere göre, dizide Genco Özak'ın canlandırdığı Kulkan Erdenet karakteri, Damla Sönmez'in canlandırdığı Efsun karakteri tarafından öldürülecek.

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur finale doğru adım adım yaklaşıyor. Her hafta bir önemli karakterin öleceği diziye son olarak Ece Yaşar veda etmişti. Dizide şimdi de Genco Özak'ın oynadığı Kulkan Erdenet ölecek. Kulkan'ı Damla Sönmez'in hayat verdiği Efsun vuracak.