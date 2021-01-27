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Çukur'dan ayrılan Hazal Subaşı'nın yeni dizisi belli oldu

27 Ocak 2021 18:27

Çukur dizisinde Nehir karakterini canlandıran 24 yaşındaki oyuncu Hazal Subaşı, dijital eğlence platformu Gain'de yayınlanacak "Bizi Ayıran Çizgi" yapımında rol alacak.

Çukur dizisinden geçen haftalarda ayrılan Hazal Subaşı yeni dizi projesiyle ekranlara geri dönüyor. 

TV100'ün haberine göre, iki kişilik aşk dizisinde Subaşı'nın partnerini ise Ozan Dolunay canlandıracak. Senaryosunu Tolga Afşin Kaya'nın yazdığı dizi 20 ila 15 dakikadan oluşacak ve toplam 5 bölüm olacak.

Dizinin şubat ortasında sete çıkması bekleniyor. Bizi Ayıran Çizgi dizisinde yönetmen koltuğunda Soner Caner oturacak.

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