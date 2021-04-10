Çukur'da bir ayrılık daha yaşanacak!

Show TV'de pazartesi akşamları yayınlanan Çukur dizisinde ayrılıklar art arda gerçekleşiyor. Son olarak geniş bir hayran kitlesi bulunan Celasun karakterini canlandıran Kubilay Aka'nın diziden ayrılmasının ardından bomba bir isim daha diziye veda ediyor.

TV 100'de yer alan habere göre; Karaca ile yeni bir hayat düşleyen Celasun’un ölümü, dizinin takipçilerini de üzdü. İlk günden beri Çukur’da yer alan karakterin vedası da acı oldu.

Çukur dizisi ile tanınan, Karaca karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Yaşar da diziye veda edecek.

Mayıs sonunda final yapacak olan dizide Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Perihan Savaş, Damla Sönmez gibi isimler yer alıyor.