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Çukur 4. Sezon 19. Bölüm | Kulkan-Çağatay Karşılaşması

12 Ocak 2021 14:45

Koçovalılar’ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet’ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke’nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı’nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu.

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