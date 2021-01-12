Çukur 4. Sezon 19. Bölüm | Kulkan-Çağatay Karşılaşması

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><strong>Koçovalılar</strong>’ın düşmanları bitmiyor! <strong>Çağatay Erdenet</strong>’ten koltuğu devralan kardeşi <strong>Arık Böke</strong>’nin mahalleye gelip <strong>Yamaç Koçovalı</strong>’nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu.</p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/hB93QO96pEM" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>\n</body>\n</html>