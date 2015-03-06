Cüce gezegende gizemli parlaklık



Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) ait uzay aracı Dawn (Şafak), 8 yıllık bir yolculuk sonrası cüce gezegen Ceres'e ulaştı.

Dawn, gezegenin yörüngesine oturarak 16 aylık misyonuna başlayacak.

Mars ve Jüpiter gezegenleri arasındaki asteroid kuşağında yer alan Ceres, yaklaşık 950 kilometre çapında. Cce gezegenin aynı zamanda, 4,5 milyar yıl önce Güneş Sistemi'nin oluşumundan kalan kayalık parçalar barındırdığı düşünülüyor.

2007 yılında uzaya gönderilen Dawn, bundan dört yıl önce Güneş Sistemi'nin en büyük asteroidi olan Vesta'yı fotoğraflamış ve daha sonra Ceres'e doğru yola çıkmıştı.

Ceres'teki bir kraterde gözlemlenen parlak noktalar ise bilim insanlarını şaşırttı. Bunların muhtemelen buz ya da tuz olduğu düşünülüyor ancak ne olduğu tam oalrak netlik kazanmadı. Misyon başlar başlamaz daha yakından bakma fırsatı olacak.