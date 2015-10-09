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Yaşam
Deutsche Welle

Cüce gezegen Plüton'da iki önemli keşif

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) New Horizons isimli aracının yolladığı veriler uzmanları hayrete düşürdü.

09 Ekim 2015 16:45


Ellerine ulaşan son verileri değerlendiren NASA uzmanları çarpıcı sonuçlara vardılar. Buna göre Plüton tıpkı Dünya gibi mavi bir gökyüzüne sahip. Ayrıca gezegen yüzeyinde donmuş su kütlelerinin varlığı saptandı.

Colorado Boulder'daki Gezegen Araştırmaları Ensitütüsü'nden (SwRI) Alan Stern, şaşkınlığını dile getirirken, "Kuiper Kuşağında mavi bir gökyüzüne sahip bir gezegen olabileceğini kim tahmin edebilirdi ki?" sözlerini kullandı. Neptün gezegeninin yörüngesi ile Plüton'dan daha uzakta kalan gezegenimsilerin var olduğu bilinen alana Kuiper Kuşağı adı veriliyor.

Tholin maddesi 'renklendiriyor'

NASA, yüzeyde donmuş suyun varlığını kanıtlayarak Plüton'da bir başka keşifte bulundu. Bunun için ışık tayflarından yararlanılarak gezegen yüzeyinin özel bir haritası çıkarıldı. Su kütlelerinin izleri böylece belirlendi.

New Horizons (Yeni Ufuklar) uzay aracının gönderdiği verileri değerlendiren ekipten Maryland Üniversitesi uzmanı Silvia Protopapa, donmuş suyun kırmızı renkte olmasından ötürü şaşırdıklarını söyledi. Protopapa, "Yüzeydeki donmuş su ile ve kırmızı renkli renklendirici madde tholin arasındaki bağı henüz aydınlatamadık" dedi.

New Horizons'un uzun yolculuğu

New Horizons uzay aracı, yaklaşık 9 yıl ve 5 milyar kilometrelik yolculuk sonrası temmuz ayında güneş sisteminin en dıştaki gezegeni Plüton'un yörüngesine girmişti.

New Horizons geçiş sırasında bir yandan toplam 7 bilimsel araçla Plüton'u analiz ederken diğer taraftan özel kameralarla görüntüledi. Bu veri ve görüntülerin tamamının Dünya'ya ulaşması 16 ayı bulacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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