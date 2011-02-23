-ÇUBUKÇU ''İKİ DİLDE EĞİTİMİ'' YALANLADI ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un ifadelerine ilişkin olarak, ''İki dilde eğitimi destekleyen herhangi bir demecim, açıklamam olmadığı halde kamuoyunu yanlış yönlendirmiş, buradan kendince pay çıkartmaya çalışmıştır'' açıklamasını yaptı. Bakan Çubukçu, MHP Balıkesir Milletvekili Bulut'un hakkında kullandığı ve basına da yansıyan ifadeleri üzerine yazılı açıklamada bulundu. Açıklamasında, ''Bulut'un iki dilde eğitimi desteklediğim iddiasıyla sarf ettiği söz, yazılı olarak yaptığım bu açıklamada bile kullanmaktan imtina edeceğim kadar çirkindir'' sözlerine yer veren Çubukçu, Bulut'un tercih ettiği kelimelerle şiddet eğilimini ortaya koyduğunu vurguladı. Bulut'un kullandığı şiddet dilini insanlık adına son derece vahim bulduğunu belirten Çubukçu, açıklamasında, ''Tehdidini dehşetle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Hele hele eğitimci kimliği ile ortada gezen birisi, öğretmen kökenli bir milletvekili ağzından çıkanı duymalıdır. Şimdi en büyük endişem Bulut'un çocuklara nasıl öğretmenlik yaptığı, şiddeti öğretmenin bir yöntemi olarak kullanıp kullanmadığıdır'' görüşünü aktardı. Çubukçu, şunları kaydetti: ''Ahmet Duran Bulut, sadece açıklaması ile değil, bilgi kirliliği yaratarak seçmen nezdinde nemalanma gayreti ile de siyaset yapma seviyesini göstermiştir. İki dilde eğitimi destekleyen herhangi bir demecim, açıklamam olmadığı halde kamuoyunu yanlış yönlendirmiş, buradan kendince pay çıkartmaya çalışmıştır. İki dilde eğitim konusundaki tutumum net olup, bugüne kadar konuyla ilgili tarafıma yöneltilen sorulara 'Devletin resmi dili Türkçe'dir ve eğitimde Türkçe yapılır' diyerek yanıt vermişimdir. Kaldı ki aksi söz konusu olsaydı bile demokratik bir ülkede tehdit ve şiddet cevap olmamalıydı. Seçim öncesi oy uğruna nasıl seviyesiz bir siyaset yapılabileceğini gözler önüne seren MHP milletvekili, inanıyorum ki kamuoyu nezdinde hak ettiği karşılığı bulacaktır.''