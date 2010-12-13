-ÇUBUKÇU, ERBİL'DE YÜKSEK ÖĞRETİM KONGRESİ'NE KATILACAK ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun, Irak Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığının 14-15 Aralıkta Erbil'de düzenlediği ''Uluslararası Yüksek Öğretimi Canlandırma Araştırma Konferansı''na katılacak ve Yüksek Öğretim Kongresi'nin açılışında konuşma yapacak. Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Irak Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Abid Diyab El Acili ve beraberindeki heyetin, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun davetlisi olarak 2-6 Eylül 2009 tarihleri arasında Türkiye'ye gelerek resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. Ziyaret sırasında, 3 Eylül 2009 tarihinde Türkiye ile Irak arasında ''Eğitim ve Bilim Alanlarındaki İşbirliğini Güçlendirme Hususunda Mutabakat Zaptı''nın Ankara'da imzalandığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Bu nedenle, komşu ülke Irak'ın eğitim alanında yaptığı girişimlere ve düzenlenecek 'Uluslararası Yüksek Öğretim Konferansı'na önem verilmektedir. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Irak Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığının 14-15 Aralıkta Erbil'de düzenlediği 'Uluslararası Yüksek Öğretimi Canlandırma Araştırma Konferansı'na katılacaklardır. 14 Şubat saat 09.00'da Yüksek Öğretim Kongresi'nin açılışı yapılacak ve Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu bir konuşma yapacaktır.''