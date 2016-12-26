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Yaşam

Cübbeli Ahmet: Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kâfirleri musallat eder

"Bir kişiyi bile olsun Allah için vazgeçirelim şu noeli kutlamaktan"

29 Aralık 2016 01:35

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yılbaşına ilişkin olarak "Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kâfirleri musallat eder" dedi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ünlü "Neden Kafir'in bayramını kutlayacağım ya! Bizim bayramımız mı yok!? Mevlid'imiz mi yok!? Miracımız mı yok!? Neden hep biz onlara benzeyelim?" diye yazdı.

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Cübbeli Ahmet HocaNoelyılbaşı kutlaması
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