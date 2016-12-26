Cübbeli Ahmet: Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kâfirleri musallat eder

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yılbaşına ilişkin olarak "Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kâfirleri musallat eder" dedi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ünlü "Neden Kafir'in bayramını kutlayacağım ya! Bizim bayramımız mı yok!? Mevlid'imiz mi yok!? Miracımız mı yok!? Neden hep biz onlara benzeyelim?" diye yazdı.