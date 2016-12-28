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Yaşam

İTÜ'de "Yılbaşı kutlanmasın" eylemi

"İslam topraklarında yaşam savaşı, Ehli dünyanın heyecanı yılbaşı"

28 Aralık 2016 19:07

Anadolu Gençlik Derneği üyesi bir grup öğrenci İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi’nde 'yılbaşı kutlanmasın' eylemi yaptı.

"İslam topraklarında yaşam savaşı, Ehli dünyanın heyecanı yılbaşı" yazılı pankart açan öğrenciler, " İslam’da noel yoktur, Uyma şeytana aldanma, kutlama" yazılı dövizler taşıdı.

Öğrenciler adına yapılan açıklamada, " Bir Batılılaşma bid’ati olarak icat edilen yılbaşı kutlamaları aslında dini olanı sekülerleştiren bir Batılılaşma ritüelidir. Hıristiyanların Noel ayinleri yılbaşı gibi pagan bir kutlama ile sentezlenerek, dini mahiyetinden sözde ayıklanarak Batılı ama seküler ritüel icat edilmiştir. Noel Ağacının yılbaşı süslemesi unsuruna dönüştürülmesi, Noel Baba’yı da dinden arındırılmış bir tür mitolojik kahramana indirgeyen seküler uygulama; Hıristiyanlığa sonradan giren Avrupa’nın pagan adetini modernize ederek Müslüman topluma dayatılmış halidir"denildi.

 

"Noel müslüman topluma dayatıldı"

 

 

Açıklamada "Bir taraftan sular seller gibi alkol tüketilirken, diğer taraftan ise Milli Piyango denilen bir kumar oyunuyla insanımız ve değerlerimiz dejenere edilmekte, ifsad edilmektedir. Bizim asıl derdimiz kendi değerlerini, tarihini ve medeniyetini unutmuş, modernist zihniyetlerin esiri olmuş, tasavvurlarına ve hayat tarzına virüs bulaşmış Müslümanları şuurlandırmaktır. İslam topraklarında yaşam savaşı varken Hıristiyanların yılbaşı heyecanına ortak olamazsın.

Müslüman kardeşlerimizin üzerine bombalar yağarken, sen eğlenemezsin. Kardeşlerin açlıktan ölürken, İslam Medeniyetinin tesis edildiği topraklardan, öz yurtlarından, vatanlarından kaçmak zorunda kalıp denizlerin bilinmezliklerinde kaybolurken veya minicik bir yavrunun bedeni kıyımıza vururken sen eğlenemezsin. Halep, Şam, Bağdat kan gölüne çevrilmişken, Mısır’ın seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi Mısır zindanlarında tutulurken, Bangladeş’te Müslüman kardeşlerin zalim yönetim tarafından tek tek idam edilirken, Arakan’daki kardeşlerimiz zulüm içinde inlerken, hele de vatanımızın her bir köşesinde bombalar patlarken sen yılbaşı kutlayamazsın." denildi.

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