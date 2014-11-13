Cübbeli Ahmet Hoca'dan Philae yorumu: Manyak manyak işler, boşa masraf

ESA tarafından bir kuyruklu yıldıza gönderilen Philae uzay aracının, 1 milyar Euro'luk yolculuğu konuşulurken, Cübbeli Ahmet Hoca'dan "masrafa değmez" eleştirisi geldi.



Yeni teknolojilere, uzay çalışmalarında milyar dolarlık bütçeler ve büyük zamanlar ayrıldığını söyleyen Cübbeli Ahmet, "Hâlâ birinci kat semanın aşağısında olan gezegenler ve yıldızlar hakkında; "Mars'ta su var mı?", "Et var mı-but var mı" manyak manyak işler.. Ben sana söyleyeyim, sen oraya çıkamadan dünya kopacak." dedi.

'Versinler 100 bin dolar söyleyeyim'

Cübbeli devamında, uzay araştırmalarına boşuna masraf yapıldığını söyleyerek “Versinler bana 100 bin dolar her şeyi söyleyeyim” şeklinde konuştu.