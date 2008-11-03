Cübbeli Ahmet Hoca: Kanal 7 bizi yedi

‘Cübbeli’ olarak bilinen Ahmet Ünlü, yardım için bir sohbet programında, İslami TV kanallarının yayın politikalarını eleştirdi ve ‘Kanal 7 bizi yedi’ dedi



İlginç vaazları ve tatildeki jet-ski görüntüleriyle tanınan İsmailağa Cemaati’nden “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Ünlü, Ümraniye’de cami yapımına yardım toplamak için düzenlenen gecede, İslami kanalları ve yayın politikalarını eleştirdi. Ünlü, Ümraniye Taşdelen’deki Naturel Düğün Salonu’nda önceki akşam katıldığı sohbet programında, harem selamlık oturan binin üzerinde kişiye hitap etti.



Ayet, hadis okunan yerin ilim merkezi olduğunu söyleyen Ünlü, cemaate “Evlerimize sağ sağlam döndüğümüzde, günahsız olacağız. Bu gece bundan daha kârlı neresini bulacaksınız? Nereye gitseniz, size günahkâr girip günahsız çıkma garantisi verebilir? Bu ilim meclisleri verir” diye konuştu.



‘Millet hayır diye verdi’



İslami kanalların yayıldığını anlatan Ünlü, şöyle devam etti: “İslami kanallarda da yanlış konuşanlar çok var. Hatta doğru konuşan var mı diye sorsan daha iyi. Bunlar hep din adına konuşuyor, milleti perişan ediyorlar. Onun için Efendi Hazretleri ne buyuruyor, Kanal 7 bizi yedi. Hakikaten böyle başladı, bir kanal, iki kanal derken, yediler. Öbürleri de öyle, TGRT’ciler çıktı. Millet hayır parası diye yardım verdi.



Onlar da ondan sonra kalktılar, o Yahudiye sattı, öteki Hıristiyana sattı, öbürü ortak aldı, öbürü müdür aldı, en sağlam dediğin kanalda bile ehli sünnet olmayan hoca aldı. Bu sefer bu kanalların zararı çok olmaya başladı. Ama bizim Müslüman geçinen kanallar var, yanlış fikirli hocalar çıktığı için itikata dokunmaya başladı.”



Karaman’ı eleştirdi



“2-3 tehlike çıktı. Bunlar ehli sünnetten çıktı, bazıları da dinden çıkmış oluyor” diyen Ünlü, Yeni Şafak yazarı ilahiyatçı Hayrettin Karaman’a da tepki gösterdi.



Karaman’ın “Yahudi ve Hıristiyan olanlar, sadece Allah’a, ahirete inansa cennete girer, Peygamber’e inanması şart değil” dediğini belirten Ünlü, “Duydunuz mu hiç bunu?” diye konuştu.



