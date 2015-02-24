Cübbeli Ahmet Hoca, 'hükümet İran ajanı müsteşarlara karşı uyanmalı' sözüyle Hakan Fidan'ı mı işaret etti?

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İran rejimi ve Şia'ya yönelik ağır eleştiriler yönelttiği bir sohbeti esnasında isim vermeden MİT Müsteşarlığı görevinden istifa ederek AKP'den aday adayı olan Hakan Fidan'a göndermede bulundu. Sohbetinde “Türkiye’nin gizli istihbaratlarını dış servislere vermeye çalışan ve halka zarar veren müsteşarlara karşı hükümet yetkililerini uyandır Ya Rabbi” duasında bulunan Cübbeli Ahmet, “O ajanların rengini meydana çıkart Ya Rabbi! Ve onları ihraç ettir vazifelerden. Adaylıkları da onlara nasip eyleme Ya Rabbi!” ifadelerini kullandı. Cübbeli Ahmet Hoca’nın bu sözleri, Hakan Fidan hakkında daha önce bazı kesimlerce “İran ajanı olduğu” yolunda ortaya atılan iddiaları akla getirdi.

"Şia içimize girmiş, İran'ın Devrim Muhafızları cirit atıyor Türkiye'de, bütün sırları alıp, istihbaratı çalmışlar" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, “Bunlar bize bir şey yapamaz diyorlar, ama adamlar Yemen'de Şia ihtilal yaptı, hükümeti ele geçirdi. Yahu sen ne uyuyorsun Müslüman, bu sahabeyi sevmem diyenlerin hepsinin arkasında İran var. Bunlar özel yetiştirilmiş mamulat ya" diye konuştu.

"Bir süre sonra farkına varmadan bir de bakmışız ki İran'ın eline geçmiş Türkiye" diyen Cübeli Ahmet Hoca, Yemen gibi Ehl-i Sünnet'in kalesi gitti, Türkiye'de Yemen’deki kadar alim yok ki. Ama buna rağmen Yemen Şiilerin eline geçti. Haberleri takip etme, dünyada neler oluyor bakma, gizli ajanların farkında olma ondan sonra gelsin devleti çökertsin Şiiler” ifadelerini kullandı.

'Gizli istihbaratları dış servislere satan müsteşarlar...'

Cübbeli Ahmet'in “Biz herşeyi takip etmek ve hükümet yetkililerini uyarmak zorundayız” diyerek yaptığı duada kullandığı ifadeler ise dikkat çekti:

“Allahım bizi yönetenlere hayırlı müsteşarlar nasip eyle. Bizi yönetenlerin yanında bulunup onları yanlış yönlendirmeye çalışan, onların seslerini kaydetmeye çalışan, onların gizli istihbaratlarını dış servislere vermeye çalışan ve onlara yanlış bilgi ve yönlendirme yaparak halka zarar vermeye çalışan müsteşarlara karşı onları uyandır Ya Rabbi! O ajanların rengini meydana çıkart Ya Rabbi! Ve onları ihraç ettir vazifelerden. Adaylıkları da onlara nasip eyleme Ya Rabbi!”

Cübbeli Ahmet Hoca'nın 20 Şubat'ta yayınlanan sohbetinden ilgili bölüm videosu için tıklayın.