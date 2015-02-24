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Cübbeli Ahmet Hoca, 'hükümet İran ajanı müsteşarlara karşı uyanmalı' sözüyle Hakan Fidan'ı mı işaret etti?

24 Şubat 2015 13:26

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İran rejimi ve Şia'ya yönelik ağır eleştiriler yönelttiği bir sohbeti esnasında isim vermeden MİT Müsteşarlığı görevinden istifa ederek AKP'den aday adayı olan Hakan Fidan'a göndermede bulundu. Sohbetinde “Türkiye’nin gizli istihbaratlarını dış servislere vermeye çalışan ve halka zarar veren müsteşarlara karşı hükümet yetkililerini uyandır Ya Rabbi” duasında bulunan Cübbeli Ahmet, “O ajanların rengini meydana çıkart Ya Rabbi! Ve onları ihraç ettir vazifelerden. Adaylıkları da onlara nasip eyleme Ya Rabbi!” ifadelerini kullandı. Cübbeli Ahmet Hoca’nın bu sözleri, Hakan Fidan hakkında daha önce bazı kesimlerce “İran ajanı olduğu” yolunda ortaya atılan iddiaları akla getirdi.

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