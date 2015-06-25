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Politika

Cübbeli Ahmet Hoca: Bir de çıkmış Meclis'te yemin ediyor dinsiz, kitapsız, şerefsiz!

'Kim vatanı bölmek niyetindeyse...'

25 Haziran 2015 12:17

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Meclis'teki yemin törenine ilişkin olarak, "Dinsiz, kitapsız! Memleketi bölmek için uğraşıyorsun, vatanı bölmek için uğraşıyorsun, namusun ve şerefin üzerine yemin ediyorsun. Sana şerefli denebilir mi? Tam şerefsiz!" dedi. 

"Kimseden bahsetmiyorum, genel konuşuyorum" diyen Cübbeli Ahmet, "Kim vatanı bölmek niyetindeyse ondan bahsediyorum. 'Ben değilim' diyene laf zaten vurmuyor. Sen niye gocunuyorsun ki?" ifadesini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Vahdet'te "Dindar ve ehil bir doktora danışın" başlığıyla yayımalanan (25 Haziran 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

 

‘Namus ve şeref üzerine yeminin hükmü’

 

Adam evden işe gittiğinde kadın ne yapıyor? Belli değil! Allah namus versin. Mahkemeye gidiyorsun, namusun ve şerefin üzerine yemin ettiriyorlar. Yemin edilmesi caiz değil. Çünkü Allah’a yemin edilir, namusa yemin edilmez. Hâkim, kadına “Namusun ve şerefin üzerine yemin eder misin?” demiş. Kadın da “Hâkim Bey bende namus ne arar?” demiş. O kadın mertlik yapmış. Yani kadın “Kendini avutma, bu yeminden bir şey olmaz” demek istiyor. Öbürü zaten şerefsiz. Sen şerefsize “Şerefin üzerine yemin et” diyorsun. Ee adam zaten şerefsiz. Şimdi böyle şerefsizler var.

 

‘Genel konuşuyorum’

 

Şimdi çıkıyor Meclis’te “Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim” diyor. Dinsiz, kitapsız! Memleketi bölmek için uğraşıyorsun, vatanı bölmek için uğraşıyorsun, namusun ve şerefin üzerine yemin ediyorsun. Sana şerefli denebilir mi? Tam şerefsiz! Kimseden bahsetmiyorum, genel konuşuyorum. Kim vatanı bölmek niyetindeyse ondan bahsediyorum. “Ben değilim” diyene laf zaten vurmuyor. Sen niye gocunuyorsun ki?

 

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