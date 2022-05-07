Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yayınladığı bir videoda HDP'ye ve seçmenlerine yönelik söylemlerde bulundu. Kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Cübbeli, "PKK militanlarını destekleyen ve bölünme niyetiyle HDP'ye rey verenleri vatandaşlıktan çıkarmazsanız vatanın bütünlüğünü sağlayamazsınız ve bölünmeyi önleyemezsiniz!" dedi. HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Cübbeli'ye, "Bu halkı, milyonlarca insanın iradesini hiçe sayanlardan kurtaracak tek güç HDP'dir. İyi ki HDP var" diye tepki gösterdi.

Cübbeli konuşmasında HDP için, "Allah partilerini ilhak eylesin. Rey verenlerin bütün ellerini iptal eylesin, kurutsun. Allahım yüzde 10 yüzde 11 reylerini sıfırın altında bilmem kaç dereceye Rabbim inzal eylesin. Allah'ım bütün belaları onların üzerine takdir eylesin, irsal eylesin. Yahudi'ye çalışıyorlar. O Saadet o DEVA da onlara çalışıyor" dedi.

Cübbeli Ahmet, Youtube'de yayınlan videosunu ise şu sözlerle paylaştı:

"Pkk Militanlarını Destekleyen ve Bölünme Niyetiyle Hdp'ye Rey Verenleri Vatandaşlıktan Çıkarmazsanız Vatanın Bütünlüğünü Sağlayamazsınız ve Bölünmeyi Önleyemezsiniz!"

HDP'den yanıt geldi

Cübbeli Ahmet'e HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş yanıt verdi.