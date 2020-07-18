Cübbeli Ahmet, "Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor" diyen Prof. Dr. Ali Köse'yi ailesi üzerinden hedef aldı

İsmailağa Cemaati’nin önde gelen hocalarından 'Cübbeli Ahmet' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü,TRT'nin 15 Temmuz özel yayınında "Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor" diyen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse'yi ailesi üzerinden hedef aldı.
Prof. Dr. Köse’yi hedef alan 'Cübbeli Ahmet', "Batının İslam dünyasından daha güvenlikli olduğunu ve kızını, karısını batıya tatile gönderirken tedirgin olmadığını ama Kâbe'ye kız öğrencileri gönderirken tedirgin olduğunu söylüyor. Hadi biz Müslümanlara zerre itibarın yok, karını kızını güvenerek tatile gönderdiğin o batılıların verilerine de mi güvenmiyorsun? Onlar bile taciz, tecavüz sıralamasında, pedofili de, çocuk kayıp vakalarında hep batılıların ilk sıraları aldığını yazıyor" ifadelerini kullandı.
"Zekeriya Beyaz’a rahmet okutan ve: "Roma’da cinsel saldırı olmayacağından emîn olup Kâbe’de emîn olamayan" Ali Köse’ye..." diye yazan 'Cübbeli Ahmet', şu ifadeleri kullandı:
"Sâniyen: Marmara Üniv. İlâh. Fak. Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, batının İslam dünyasından daha güvenlikli olduğunu ve kızını karısını batıya tâtile gönderirken tedirgin olmadığını ama Kâbe'ye kız öğrencileri gönderirken tedirgin olduğunu söylüyor. Hadi biz Müslümanlara zerre îtibârın yok, karını kızını güvenerek tâtile gönderdiğin o batılıların verilerine de mi güvenmiyorsun? Onlar bile tâciz tecâvüz sıralamasında, pedofili de, çocuk kayıp vakalarında hep batılıların ilk sıraları aldığını yazıyor.
"Bu kişi zihin babalarına da mı îtibâr etmiyor? Batı diyor ki: "Bizde tâciz tecâvüz, doğulu ülkelerden kat kat fazla", Ali Köse ise "Hayır! Hayır! Siz çok güvenilirsiniz, karımı kızımı bile size güvenerek tâtile gönderiyorum, siz temizsiniz, Müslümanlar ahlaksız" diyor.
"Bu adam, 15 Temmuz'da 'Allâh-u Ekber sesleri demokrasi seslerini bastırmamalı' diyen bir ilâhiyatçı! Düşünün seviyeyi! Artık bu kişinin başında bulunduğu kurumdaki talebelerin îmanlarını Allâh’a emânet ederiz!"
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