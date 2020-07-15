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İlahiyatçı Prof. Ali Köse: Benim kanaatim 15 Temmuz'dan gerekli dersin alınmadığı; Bir FETÖ gitti bin FETÖ geliyor

15 Temmuz 2020 14:53

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili "Benim kanaatim 15 Temmuz'dan gerekli dersin alınmadığı; bir FETÖ gitti bin FETÖ geliyor" yorumunda bulundu. 

Köse TRT'de katıldığı '15 Temmuz Özel' programında 15 Temmuz hakkındaki görüşlerini belirtti. Köse, "Biz bu konuda söz açıldığı zaman şu duayı yapıyoruz; Allah bir daha bu memlekete 15 Temmuzlar yaşatmasın. Dua bizim vazifemiz fakat siz tedbir almazsanız, FETÖ'nün yapılanma şeklinin yollarını kullanarak bugün hala devam eden başka gruplar hakkında tedbir almazsanız Allah size yardımcı olmaz. Öyle bir Allah yok" diye konuştu. 

"Siz vazifenizi yapacaksınız, Allah da size yardımcı olacak" diyen Köse, "Benim bu konudaki kanaatim 15 Temmuz'dan gerekli dersin alınmadığı. Ve yeterli önlemlere gidilmediği şeklindedir. Hatta ben bunu 'bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor' diye değerlendiren birisiyim" ifadelerini kullandı. 

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