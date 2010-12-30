-CSO'NUN YENİ YIL KONSERİNE YOĞUN İLGİ ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Şef Rengim Gökmen yönetiminde yeni yıl konserini verdi. Ankara Spor Salonu'ndaki konseri Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel ve İmren Aykut, eski ve yeni kuvvet komutanları, milletvekilleri ve çok sayıda sanatsever izledi. Limak Şirketler Grubunun desteğiyle gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde Strauss, Budashkin, Paganini - Jakovlev, Loewe, Kalman, Çaykovski, Bizet ve Verdi'nin eserleri icra edildi. İkinci bölümde ise Ivanoviç, Osipova, Cocciante'nin eserleri ve anonim Rus halk şarkılarına yer verildi. Şef Rengin Gökmen bazı eserler arasında seyircilere bilgi verdi. Gökmen, CSO'nun 1826'da kurulduğunu ve Viyana Filarmoni ile daha birçok senfoni orkestrasından eski olduğunu belirterek, binlerce katılımla kendilerine gösterilen desteğe teşekkür etti. Konseri 12 bin kişi izlerken, birçok kişi de kalabalıktan dolayı geri dönmek zorunda kaldı.