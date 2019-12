-CSO MILANOVA'YA EŞLİK EDECEK ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 6 ve 7 Ocaktaki konserlerinde keman sanatçısı Vanya Milanova'ya eşlik edecek. Şef Raoul Gruneis yönetimindeki orkestra, konserde Ludwig Van Beethoven'ın ''Keman Konçertosu Re Major Op.61'' ile ''6. Senfoni 'Pastoral' Fa Majör Op. 68'' adlı eserlerini yorumlayacak. Bilkent Senfoni Orkestrası da 7 Ocakta ''Viyola-piyano resitali'' ile seyirciyi selamlayacak. Viyola sanatçısı Ruşen Güneş ile ünlü piyano sanatçısı İdil Biret de orkestrayla sahneye çıkacak. Konserde, Johannes Brahms'ın ''Sonat No.2, Op. 120A. Pars'', ''Viyola ve Piyano için Parça'' ile Hector Berlioz'un ''Harold en Italie (Düzenleme: F. Liszt), Op. 16'' adlı eserleri seslendirilecek. Ankara Devlet Tiyatrosu, bu hafta 14 oyun, Ankara Devlet Opera ve Balesi de 3 eserle sahne alacak. Başkentte hafta boyunca yapılacak kültür sanat etkinlikleri şöyle: -TİYATRO- BÜYÜK TİYATRO: ''Kerbela'' adlı oyun, 2 Ocakta seyirciyle buluşacak. Ali Berktay'ın yazdığı, Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği oyunun dekoru Murat Gülmez, kostümleri Hale Eren'e ait. Işık düzenini Yakup Çartık'ın yaptığı oyunda, Rengin Samurçay, Aysel Çakar Kara, Ötüken Hürmüzlü, Gül Gökçe, Alpay Ulusoy, Erdinç Gülener, Serdar Kayaokay, Volkan Benli, Leyla Gülener, Nihat Hakan Güney ve Ersin Ayhan başlıca rolleri paylaşıyor. CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ: ''Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu'' adlı müzikal, 2, 4 ve 5 Ocakta izlenebilecek. Haldun Dormen'in Türkçeye çevirdiği oyunun yazarı Larry Gelbart ve Bert Shevelove. Levent Çelmen, Nejat Armutçu, Can Öztopcu, Zerrin Epikmen, Ahmet Bacınoğlu, Ahmet Erkut, Güven Besimoğlu, Kutay Sungar, Sinem İslamoğlu ve Doğukan Özman başlıca rollerini paylaştığı oyunun yönetmenliğini Celal Kadri Kınoğlu'nun üstleniyor. Brita Kutchmy'nin yazdığı, Çağman Pala'nın Türkçeye çevirdiği, Işıl Kasapoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı her yaşta çocuğa yönelik ''Narnia Günlükleri Aslan Cadı ve Dolap'' 4 Ocakta seyirciyle buluşacak. ŞİNASİ SAHNESİ: Rada Moskowa'nın eserinden Tuğrul Çetiner'in Türkçe'ye çevirdiği ''Nereye Koşuyorsun Böyle Minik Tay'' adlı çocuk oyunu, 2 ve 4 Ocakta sahnelenecek. Yönetmenliğini Ulviye Karaca'nın yaptığı oyunun mask tasarımı da Karaca'ya ait. Oyunun müziği Can Atilla, dekoru Sertel Çetiner, giysileri Günnür Orhon, ışık tasarımı Ahmet Karademir, koreografisi Yener Turan imzasını taşıyor. Oyunda, minik tayı Cebrail Esen, büyük atı Abdullah İndir, lunapark sahibini Halil Akarsu, lunapark sahibinin beygirini M. Şekip Taşpınar, küçük çığırtkanı Hülya Yıldız canlandırıyor. Ankara Devlet Tiyatrosunun ''Bir Savaş Hikayesi'' adlı oyunu, 4, 5 ve 6 Ocakta beğeniye sunulacak. ABD'li yazar Jeanne Beckwith'in yazdığı, Esra Ege'nin Türkçeye çevirdiği oyunu Aclan Büyüktürkoğlu yönetiyor. Dekorunu Murat Gülmez'in, kostümlerini Günnur Orhon'un hazırladığı yapıtın ışık tasarımı Mehmet Yaşayan'ın imzasını taşıyor. Oyunda, Ahmet Türkoğlu, Aylin Gürsoy Ariöz, Bahadır Karasu, Cahit Öztüfekçi, Koray Karaca, Mithat Erdemli, Savaş Tamer, Seda Oksal, Eren Oray, Şahap Sayılgan, Berna Yılmaztürk, Bora Godri, Burcu Özcan, Burcu Petekkaya, Emrah Çakıl, Emrah Ersoy, Eray Çelik, Ezgi Can, Gökhan Korkusuz, Gökhan Yılmazer, Hüseyin Ataseven, Mithat Abacı, Murat Özdemir, Nihal Erdoğan, Özge Korgun, Özlen Tamer, Sine Zeynep Eteke, Tamer Yurtbaşı, Umut Kılınç ve Yaseri Şahbudak rol alıyor. Eserde, bir askeri üste kendi ordu mensuplarının üzerine ateş açmaya başlayan askeri doktorun öyküsü anlatılıyor. KÜÇÜK TİYATRO: Barış Eren'in yazıp yönettiği ''Soğuk Bir Berlin Gecesi'', 4, 5 ve 6 Ocakta izleyiciyle buluşacak. Oyunun dekoru Sinan Yardımedici'ye, kostümü Günnur Orhon'a, ışığı Zeynel Işık'a ait. Oyunda, Olcay Kavuzlu, Fulya Koçak, Ferahnur Barut, Eray Eserol, Adnan Erbaş, Mahmut Işık rol alıyor. Mehmet Akay'ın yazıp yönettiği, ''Büyümek İstiyorum'' adlı çocuk oyunu 2 ve 4 Ocakta sahnelenecek. Ercan Eker, Necmettin Efe Ünsal, Celal Murat Usanmaz, Müjde Hayat, Fatma Nazlı Polattaş, Eylem Türkmen, Müge Buket, Dilara Gürdere ve Ayla Kaymak'ın başlıca rollerini paylaştığı oyunun dekor ve giysi tasarımı Özge Karasu, ışığı Ahmet Karademir, müzik düzeni Fatih Şener'e ait. AKÜN SAHNESİ: Çocuk Oyunu ''Keloğlan Keleşoğlan'' adlı yapıt, 2, 4 ve 6 Ocakta minik seyirciyle buluşacak. Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarlayıp yönettiği müzikal oyun ''Fosforlu Cevriye'', 4, 5 ve 6 Ocakta sahnelenecek. Dekor ve kostümü Hakan Dündar'a, ışığı Yakup Çartık'a, özgün müziği Attila Özdemiroğlu'na ait oyunda Ali Hakan Beşen, Dara Tan, Deniz Baytaş, Feray Darıcı, İclal Karaduman, Kader İlhan, Nermin Uğur, Nusret Çetinel, Uğur Çavuşoğlu ve Zeynep Aytek Metin rol alıyor. ALTINDAĞ TİYATROSU: Yıldırım Keskin'in yazdığı, Ali Hürol'un yönettiği ''İçlerinden Hangisi?'' adlı oyun, hafta boyunca izlenebilir. Dekoru Sertel Çetiner, kostümü Esra Selah, ışık tasarımı Mehmet Yaşayan'a ait oyunda, Şahin Ergüney, Alev Buharalı, Selma Bayraktargil, Funda Mete, Gaye Filiz Alacacı, Ayşe Akınsal, Bülent Türkmen, başlıca rolleri paylaşıyor. İRFAN ŞAHİNBAŞ TİYATROSU: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazdığı, Berkun Oya'nın uyarladığı, Bengisu Doğruer'in yönettiği ''Yaban'', 5 ve 6 Ocakta sahnelenecek. Dekoru Aytuğ Dereli'ye, kostümü Esra Selah'a, ışığı Kazım Öztürk'e, müziği Can Atilla'ya ait oyunda, Mesut Turan, Emre Erçil, Cebrail Esen, Şekip Taşpınar, Gürkan Görbil, Hayrettin Engin, Sedat Keçeci, Abdullah İndir, Pervin Ünalp, Meral Niron, İbrahim Korumaz, rol alıyor. Çocuk oyunu ''Boğaçhan'', 4 Ocakta minik tiyatroseverlerle buluşacak. STÜDYO SAHNE: ''Moskova-Petuşki Yolun Sonu'' adlı oyun, 2 ve 4 Ocakta seyircinin karşısında olacak. Venedict Yerofeev'in yazdığı, Umut Toprak'ın yönettiği oyunda, Murat Çidamlı, Tolga Tecer, Suat Karausta rol alıyor. Oyunun dekor ve kostüm tasarımı Ali Cem Köroğlu'na, ışık tasarımı Osman Uzgören, müzik düzeni Tolga Tecer ve Fırat Akarcalı'ya ait. ODA TİYATROSU: 2009-2010 Sanat Kurumu ''Övgüye Değer Oyun Yazarı Ödülü''nü alan Zeynep Kaçar'ın yazdığı, Ünsal Coşar'ın yönettiği ''Krem Karamel'' 4, 5 ve 6 Ocakta sahnelenecek. Dekoru Hakan Dündar'a, ışığı Osman Uzgören'e, giysileri Funda Karasaç'a ait oyunda, Servet Pandur, rol alıyor. -OPERA-BALE- OPERA SAHNESİ: Modern Dans Topluluğu ''İçimizden Biri'' adlı eserle sezonun ilk prömiyerini gerçekleştiriyor. 1992 yılında kurulan Modern Dans Topluluğu 2010-2011 sanat sezonunda hazırladığı iki ayrı koreografiyle bugün saat 20.00'de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi, sahnelendiği 35 ülkede büyük ilgi gören ''Zorba'' balesini 6 Ocakta izleyiciyle buluşturacak. Her türlü acı ve sıkıntının üstesinden gelen bir yaşamın mesajını ileten ''Zorba'', Mikis Theodorakis'in müziği ve Lorca Massine'nin Yunan danslarını da kattığı koreografisiyle sahneleniyor. Eserde, orkestrayı Bujor Hoinic, koroyu Mustafa Erdoğan yönetecek. Dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay'a, ışık düzeni Fuat Gök'e ait eserde, ''Zorba'' rolünde Burak Kayıhan ve Oliver Spence, ''John'' rolünde Cankat Özer, Eren Keleş ve Burak Kayıhan, ''Marina'' rolünde Ayşem Sunal, Almula Ersoy ve Mine Örsçekiç, sahne alıyor. 2009-2010 sezonunun en iddialı eserlerinden olan ve sergilendiği aylarda kapalı gişe oynayan G. Verdi'nin müziğiyle taçlandırdığı, Yekta Kara'nın rejisiyle Ankaralı sanatseverlerle buluşan 'Macbeth' operası, 6 Ocakta sahnelenecek. -BU HAFTA 4 YENİ FİLM- Başkent sinemalarında bu hafta 4 yeni film seyirciyle buluşacak. Dram ve komedi unsurlarını barındıran ve yönetmenliğini David Mackenzie'nin yaptığı ''Çapkın''ın senaryosu Jason Dean'e ait. Filmde, Ashton Kutcher, Anne Heche, Margarita Levieva, Sebastian Stan, Ashley Johnson başlıca rollerde bulunuyor. Haftanın yerli yapımlarından ''Hayde Bre'' vizyonda. Orhan Oğuz'un yönetmenliğini yaptığı filmde, Ertan Saban, İlker İnanoğlu, Nilüfer Açıkalın, Luran Ahmeti, Ayberk Koçar, Mehmet Esen rol alıyor. Yönetmen Orhan Oğuz, son filminde kendi hayatını anlatıyor. ''Kukuriku-Kadın Krallığı'' haftanın yeni yapımlarından bir diğeri. Romantik komedi türündeki filmin yönetmenliğini Serkan Ok yaptı. Senaryosu Hasan Özsoy'a ait filmde, Levent Ülgen, Didem Erol, Serap Aksoy, Ayşen Gruda, Ceren Soylu rol alıyor. Sinemada her türlüsü işlenen kadın, erkek ve aralarındaki iktidar savaşı, filmin ana temasını oluşturuyor. İsa Yıldız'ın yönettiği ve senaryosunu yazdığı ''Memleket Meselesi'' sinemalarda. Komedi türündeki filmde, Ahmet Uğurlu, Füsun Demirel, Tuna Orhan, Ahmet Kural, Bora Akkaş, Bekir Çiçekdemir rol alıyor.