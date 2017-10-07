ÇSGB'den Emekli ikramiyeleri ve promosyon ödenmesine ilişkin açıklama 

ANKARA (DHA) - ÇSGB\'den Emekli ikramiyeleri ve promosyon ödenmesine ilişkin yapılan açıklamada, \"01/08/2017 tarihinden itibaren bağlanacak ilk gelir/aylık ve emekli ikramiyesi ödemeleri sigortalıların tercihleri esas alınarak ödenmeye başlanmıştır. Emeklilere; 1000 TL\'ye kadar 300 TL, 1000-2000 TL arası 375 TL, 2000 TL üstünde emekli aylığı alanlara ise 450 TL olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi imkanı getirilmiştir. Eylül 2017 tarihi itibariyle 10,3 Milyon kişiye 3,9 Milyar TL promosyon ödenmiştir\" denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Sosyal Güvenlik Kurumu ile 17 banka ve PTT arasında \"\'Sigortalı ve Hak Sahiplerine İlk Defa Bağlanan Gelir/Aylık Ödemeleri ile Emekli İkramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokol\'ler imzalanıp yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, 01/08/2017 tarihinden itibaren bağlanacak ilk gelir/aylık ve emekli ikramiyesi ödemeleri sigortalıların tercihleri esas alınarak ödenmeye başlanmıştır. Banka tercihleri ilk etapta protokol imzalayan ve alt yapı çalışmalarını tamamlayan bankalar arasından yapılacak olup alt yapı çalışmaları protokol imzalayan diğer bankalarla da hızla devam etmektedir.

EYLÜL 2017 TARİHİ İTİBARİYLE 10,3 MİLYON KİŞİYE 3,9 MİLYAR TL PROMOSYON ÖDENMİŞTİR

Emeklilere; 1000 TL\'ye kadar 300 TL, 1000-2000 TL arası 375 TL, 2000 TL üstünde emekli aylığı alanlara ise 450 TL olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi imkanı getirilmiştir. Eylül 2017 tarihi itibariyle 10,3 Milyon kişiye 3,9 Milyar TL promosyon ödenmiştir.\"





