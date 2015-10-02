Cronenberg: True Detective'in ikinci sezonunda senaryoyu beğenmediğim için ilk bölümü yönetmedim

Kanadalı ünlü yönetmen David Cronenberg, True Detective’in ikinci sezonunun ilk bölümünü yönetmesi için teklif aldığını, ancak senaryoyu beğenmediği için kabul etmediğini söyledi.

2014 yılında Cary Fukunaga yönetimindeki sekiz bölümle HBO ekranlarına gelerek televizyona damgasını vuran True Detective, bu yıl yayınlanan ikinci sezonu ile pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğratsa da genel anlamda beğenildi.

İlk sezona kıyasla tek bir yönetmenin etrafında şekillenmeyen ikinci sezon, Fast & Furious serisiyle tanınan ve şu sıralar Star Trek Beyond‘u çeken Justin Lin, bu yıl Brooklyn filmi ile gündemde olan John Crowley ve çeşitli diğer yönetmenlerin yönetiminde sona erdi.

Dizinin ikinci sezonu öncesi, William Friedkin ve Andrew Dominik gibi ünlü yönetmenlerin de birkaç bölümü yöneteceği konuşuluyordu. Fakat bu isimler True Detective‘in ikinci sezonuna dahil olmadı ve şimdi de diziyle adı anılan bir başka yönetmen olan David Cronenberg, kendisine gelen teklifi neden kabul etmediğini açıkladı.

Yaşam Boyu Başarı Ödülü‘nü almak üzere Reykjavik Uluslararası Film Festivali‘nde konuşan David Cronenberg; “Televizyon şimdi çok revaçta.” dedikten sonra, “Geçtiğimiz yıl, True Detective’in ikinci sezonunun ilk bölümünü yönetmek için teklif aldım. Teklifi değerlendirdim ama senaryonun kötü olduğuna karar verdim ve dolayısıyla reddettim. Televizyon dünyasında yönetmen, bir trafik polisi gibidir. Ancak aynı zamanda fazlaca uğraş gerektiren bir iştir” diye ekledi.