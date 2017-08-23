Cristiano Ronaldo'nun kuzeni Alanya'ya gelin geliyor

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - REAL Madrid\'in dünyaca ünlü oyuncusu Cristiano Ronaldo\'nun kuzeni Christine Grosso, ABD\'de yaşayan Mehmet Güvener\'le dünya evine girmek için hazırlık yapıyor. 9 Ağustos\'ta Alanya\'da kına gecesi yapan çift, aynı gece Ronaldo\'nun özel uçağıyla Portekiz\'e gitti.

ABD\'de bir şirkette yöneticilik yapan Alanyalı Mehmet Güvener, bir süredir birlikte olduğu Real Madrid\'in Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo\'nun teyzesinin kızı Christine Grosso ile evlenme kararı aldı. Hem Türk hem de Portekiz geleneklerine göre düğün planlayan çift, 9 Ağustos\'ta Alanya\'da teknede kına gecesi düzenledi. Alanya İskelesi\'nden açılan teknede yapılan kına gecesine çiftin aileleri ve yakın akrabaları eşlik etti. Türk müziklerinin çalındığı teknede Christine Grosso\'ya kına yakıldı. Geç saatlere kadar süren kına eğlencesinin ardından Mehmet ve Chiristine çifti, Antalya Havalimanı\'nda Ronaldo\'nun özel uçağı ile Portekiz\'e hareket gitti.

Miami\'de tanıştıkları belirtilen Mehmet Güvener ile Christine Grosso, 20 Ocak 2018\'de Jamaika\'nın Lucea kentinde düzenlenecek düğünle dünya evine girecek. Çiftin düğününe Cristiano Ronaldo\'nun da katılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI