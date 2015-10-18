Cristiano Ronaldo'dan yeni rekor

Real Madrid'i Levante karşısında 2-0 öne geçiren Cristiano Ronaldo, yeni bir rekorun sahibi oldu. Levante karşısında takımının ikinci golünü atan Portekizli, İspanyol devinin en çok gol atan oyuncusu olarak tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül'de oynanan Malmö maçında attığı iki golle, kulüp efsanelerinden Raul'le gol sayısını eşitleyen Cristiano Ronaldo, Levante maçında rekorun sahibi oldu. Portekizli oyuncu, 30. dakikada Real Madrid'i Levante karşısında 2-0 öne geçirirken, İspanyol deviyle 324. golonü attı. 1994 ile 2010 tarihleri arasında 431 maçta 323 gole ulaşan Raul'ü sadece 310 maçta geçen Ronaldo, Real Madrid formasıyla en çok gol atan oyuncu olarak tarihe geçti.

2009'de Manchester United'dan 80 milyon Pound bonservis bedeliyle Real Madrid'e gelen Ronaldo, maç öncesi hafta içinde aldığı 2014-15 Avrupa gol kralı ödülüyle seyircileri selamladı.