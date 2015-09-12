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Spor

Bir maçta 5 gol birden atan Cristiano Ronaldo, Real Madrid tarihine geçti

Cristiano Ronaldo 230 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu

12 Eylül 2015 23:55

Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Espanyol'a yarım düzine gol atarken, Cristiano Ronaldo 5 gol birden attı ve kulüp tarihine geçti. Cristiano Ronaldo, Espanyol karşısındaki 5 golününü ardından Real Madrid formasıyla İspanya Ligi'nde toplamda 230 gole ulaştı. 228 golü bulunan Raul Gonzalez'i geçen Ronaldo, eflatun beyazlıların en golcü ismi olarak tarihe geçti.

İspanya 1. Ligi'nde Real Madrid, 3. hafta maçında Espanyol'a konuk oldu. Eflatun beyazlı ekip, çok üstün bir oyun sergilediği karşılaşmayı 6-0 kazanarak haftanın en farklı sonuçlarından birine imza attı. Mücadeleye damga vuran isim ise Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldız 5 gol birden (Dk.7, 17, 20, 62 ve 81) atarken, diğer gol Karim Benzema'dan (Dk.28) geldi.

Cristiano Ronaldo, Espanyol karşısındaki 5 golününü ardından Real Madrid formasıyla İspanya Ligi'nde toplamda 230 gole ulaştı. 228 golü bulunan Raul Gonzalez'i geçen Ronaldo, eflatun beyazlıların en golcü ismi olarak tarihe geçti. Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 7 yaparken, Espanyol 3 puanda kaldı. La Liga'da gelecek hafta Real Madrid, Granada'yı ağırlayacak. Espanyol ise Galatasaraylı Bruma'nın formasını giydiği Real Sociedad'a konuk olacak.

 

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