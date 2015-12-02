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Spor

Cristiano Ronaldo: Türkiye'ye geliyorum!

Ronaldo daha önce Taksim'de TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu bir AVM'nin açılışı için İstanbul'a gelmişti

02 Aralık 2015 19:08

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Türk futbolseverleri heyecanlandıracak bir açıklama yaptı. Portekizli futbolcu, kısa bir süre sonra Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Cristiano Ronaldo, İspanya'da katıldığı bir etkinlikte Türk futbolseverleri heyecanlandıracak ifadeler kullandı. Portekizli futbolcu, Fanatik Gazetesi Haber Müdürü Mehmet Demircan'la gerçekleştirdiği sohbette, "Kısa bir süre sonra Türkiye'ye geleceğim. Önemli bir organizasyon için orada olacağım" dedi. Dünyaca ünlü oyuncu, ısrarlı sorularına rağmen organizasyonun detayları ile ilgili bilgi vermedi.

Bu sohbete tanık olan Ronaldo'nun Portekizli menajeri Jorge Mendes de yıldız oyuncunun bir süre sonra Türkiye'de olacağını doğruladı.   

Hatırlanacağı üzere Ronaldo daha önce Taksim'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu bir AVM'nin açılışı için İstanbul'a gelmiş ve İstiklal Caddesi'nde büyük bir izdiham yaşanmıştı.

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