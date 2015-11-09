Cristiano Ronaldo, İzmir'den villa aldı

Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, İzmir'den 3,2 milyon euroya villa aldı. Ronaldo'nun aldığı villanın 7 yatak odası ve 2 havuzu bulunduğu ve 12 bin metrekarelik bir alan üzerinde olduğu belirtildi.

Oscar ödüllü Hollywood çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt'in, 2.6 milyon dolara İzmir'in Urla ilçesi yakınlarından denize sıfır villa almasının ardından Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo da İzmir'den 3.2 milyon euroya villa satın aldı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Ronaldo, toplamda 10 milyon liranın üzerinde bir ücret ödedi. Proto Grup'un Türkiye temsilcisi Oya Paktaş bu satışı doğrulayarak, Ronaldo'nun villanın fotoğraflarına bakarak satışı gerçekleştirdiğini belirtti.

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun satın aldığı villa 12 bin metrekarelik bir arsa üzerinde bulunuyor. Aldığı yer sır gibi saklanan oyuncunun villası şehre hakim bir konumda yer alıyor. Villanın 7 yatak odası, üç oturma odası ile kapalı ve açık olmak üzere iki havuzu bulunuyor. Ünlü emlakçı Alessandro Proto, Türkiye'nin Hollywood yıldızları için artık favori bir yer haline geldiğini belirtiyor. Ronaldo'nun satın aldığı villada zaman zaman tatil yapmak için İzmir'e geleceği kaydediliyor.