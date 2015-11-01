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Spor

Ronaldo Las Palmas'a attığı golle La Liga tarihine geçti

Ronaldo'nun, La Liga'da gol atmadığı takım kalmadı

01 Kasım 2015 13:37

La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid, sahasında Las Palmas'ı 3-1 yenerken yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo da tarihi bir istatistiğe imza attı. Portekizli yıldız bu maçta bulduğu golle La Liga'daki bütün takımlara gol atmış olurken toplam gol sayısını da 234'e yükselterek efsane isim Hugo Sanchez'in gol sayısını yakaladı.

İlk yarıdaki baskılı futbolu ile Las Palmas karşısında 3 puanı rahat alan Real Madrid'in gollerini Isco, Cristiano Ronaldo ve Jese attı. Las Palmas'ın tek golünü ise Hernan kaydetti. La Liga'da bir maç fazlasıyla Barcelona'nın önünde liderliğini koruyan Real Madrid puanını 24'e yükseltti.

 

Ronaldo'nun, La Liga'da gol atmadığı takım kalmadı

 

Real Madrid'de 2009 yılından beri forma giyen Cristiano Ronaldo, Las Palmas maçında kaydettiği golle La Liga'daki tüm takımlara gol atmış oldu.

La Liga'daki gol sayısını 234'e çıkartan Cristiano Ronaldo, 57 yaşındaki Meksikalı eski futbolcu Hugo Sanchez'in La Liga'da formasını giydiği Real Madrid (164), Atletico Madrid (54) ve Rayo Vallecano'da (16) attığı toplam gol sayısını yakaladı.

İşte Ronaldo'nun La Liga tarihine geçen golü:

 

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