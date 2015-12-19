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Spor

Cristiano Ronaldo otelcilik işine girdi

Real Madrid'in Portekizli yıldızı 4 otel için 70 milyon Euro yatırım yapacak

19 Aralık 2015 12:28

Futbolculuğunun yanı sıra 'CR7' markasıyla tekstil ve aksesuar sektörlerinde de iş yapan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, bir Portekiz oteller zincirinin ortağı oldu.

Portekizli otelcilik grubu Pestana'ya yatırım yapan Real Madrid'li yıldızın, Lizbon, Madrid, New York ve doğum yeri olan Madeira da açılacak yeni otellerin ortağı olduğu bildirildi. Pestana Grubu'nun başkanı Dionisio Pestana, Ronaldo ile yaptıkları anlaşma sonrası basına yaptığı açıklamada "Ronaldo ekol biri" dedi.

Açılacak 4 yeni otel için Ronaldo ile 70 milyon Euro'luk yatırım yapacaklarını kaydeden Pestana, toplamda 500 yataklı bu otellerden Lizbon ve Madeira'dakinin 2016'da, Madrid ve New York'takilerin ise 2017'de açılmasının öngörüldüğünü belirtti. Otellerin adının Ronaldo'nun marka ismi "CR7" olacağı iddia edildi.

Forbes dergisinin listesine göre yılda 80 milyon Dolar'lık kazanç ile dünyanın en çok kazanan 2. sporcusu olan 30 yaşındaki Ronaldo'nun, sadece reklam gelirlerinden yılda 42 milyon Dolar gelir elde ettiği kaydedildi.

 

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