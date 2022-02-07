Cristiano Ronaldo, Instagram’da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk isim oldu

Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun hesabı Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk hesap oldu.

Cristiano Ronaldo, Instagram’da da rekorlar kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın eylül ayında 237 milyon takipçiye sahip olan ve kendisini Instagram’ın en çok takipçiye sahip erkeği yapan Ronaldo, bugün Instagram’da bir ilke daha imza attı.

Manchester United forması giyen yıldız, Instagram’da 400 milyon takipçiye ulaştı ve bu takipçi sayısına ulaşan ilk kullanıcı oldu. Ronaldo’nun rakibi olan en fazla takipçiye sahip Instagram hesabıysa model Kylie Jenner’ın hesabı. Jenner, Instagram’da 308 milyon takipçiye sahip durumda.

Instagram'da en çok takipçiye sahip olan ilk 5 bireysel hesap ve takipçi sayılarıysa şu şekilde:

Cristiano Ronaldo - 400 milyon

Kylie Jenner - 308 milyon

Lionel Messi - 306 milyon

Selena Gomez - 295 milyon

Dwayne Johnson - 295 milyon