Cristiano Ronaldo, 347 gün sonra frikikten gol attı

Real Madrid, Eibar'ı 3-0 yenerken Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 29 Nisan 2014'teki Bayern Münih maçından bu yana frikikten ilk golünü attı

Beyaz-şimşeklerin teknik direktörü Carlo Ancelotti gelecek hafta Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid maçını düşünerek Iker Casillas, Dani Carvajal ve Karim Benzema'yı Eibar mücadelesinde oynatmayarak dinlendirdi.

Real Madrid'de Eibar karşısında Toni Kroos ve James Rodriguez cezalı, Gareth Bale, Sami Khedira ve Fabio Coentrao ise sakat olduğu için görev alamadı.

Ntvspor’da yer alan habere göre, 21. dakikada Cristiano Ronaldo şanssızlığına son verdi. 19'da bir topu direkten dönen Portekizli yıldız ceza sahası dışından kullandığı atışı ağlara göndererek bu sezon ilk frikik golünü kaydetti.

Bu, Cristiano Ronaldo'nun 29 Nisan 2014'te Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçından 347 gün sonra attığı ilk frikik golü oldu.

Ligde ise en son 26 Mart 2014'te serbest vuruştan gol bulan yıldız futbolcu, 56 denemesinin ardından ilk frikik golünü kaydetmeyi de başardı.

La Liga'da bu sezon 38 gol kaydeden Ronaldo, Roberto Carlos'un 16 frikik gollük rekoruna da ulaştı.