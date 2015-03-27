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Spor

Ronaldo, Quaresma'nın arabasını folyoyla kapladı, cevap Twitter'dan geldi

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’nda renkli görüntülere imza attı...

27 Mart 2015 10:28

Real Madrid’de son dönemdeki performansıyla mutsuz olan Cristiano Ronaldo ülkesi Portekiz’in milli takım kampında eski keyfini yakaladı. Ronaldo, milli takımdan arkadaşı eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma’nun arabasını tamamen folyoyla kapladı. Sponsor etkinliği çerçevesinde yapılan etkinlik sonrası Ronaldo, folyo kaplı otomobilin önünde poz verdi.

Real Madrid’li yıldız ise, Portekiz’in Pazar günü Sırbistan ile oynayacağı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçına gönderme yaparak Quaresma’ya “O maçta biraz daha hızlı ol diye böyle yaptım” yanıtını verdi.

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