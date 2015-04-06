Ronaldo, kariyerinde bir ilke imza attı

İspanya'da şampiyonluk adaylarından Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun patlama gerçekleştirdiği maçta Granada'yı 9-1 yendi.

Real Madrid'in farklı galibiyetinde başrol oynayan Cristiano Ronaldo, kariyerinde ilk kez bir maçta 5 gol atarken; bu sezon da ikinci kez bir maçta rakip ağlara dört ve üzeri gol bıraktı.

İlk yarıda 8 dakikada hat-trick yapan Ronaldo, kariyerinin de en erken üçlemesini gerçekleştirdi.

Golcü oyuncu ayrıca İspanya Ligi'nde 24. hat-trick'ini gerçekleştirdi ve Barcelonalı rakibi Lionel Messi ile sayıları eşitledi.

9-1'lik galibiyet Real Madrid için de tarihi bir anlam taşıdı. Eylül 1967'deki Real Sociedad'ı 9-1 yenen eflatun beyazlılar, o tarihten bu yana en farklı galibiyetini aldı.

Goller:



Dakika 25 Gareth Bale



Dakika 33, 36, 38, 54, 89 Cristiano Ronaldo



Dakika 52, 56 Karim Benzema



Dakika 74 Robert Ibanez



Dakika 83 Diego Mainz (Granada)



Dakika 83 Diego Mainz Garcia (kk)