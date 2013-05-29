T24 LogoT24 Logo
Politika

'Çözüm Komisyonu'nda 'Zazalar, Kürt müdür?' tartışması

'Çözüm süreci' kapsamında TBMM'de oluşturulan araştırma komisyonu toplantısında Kürtlük-Zazalık tartışması yaşandı

29 Mayıs 2013 01:54

'Çözüm süreci' kapsamında TBMM'de oluşturulan araştırma komisyonu toplantısında Kürtlük-Zazalık tartışmasına sahne oldu. AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, "Zazalar'ın da kimliğinin inkar edilmediği bir Kürt tanımına ihtiyacımız var" dedi.

'Çözüm süreci' kapsamında TBMM'de oluşturulan araştırma komisyonu toplantısında Kürtlük-Zazalık tartışmasına sahne oldu. AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, "Zazalar'ın da kimliğinin inkar edilmediği bir Kürt tanımına ihtiyacımız var" dedi.

Çalışmalarına devam eden TBMM Çözüm Süreci Araştırma Komisyonu’na sunum yapan Koç Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şener Aktürk, Türkiye’nin genel çoğunluğunun mağduru olduğu bir kimlik sorunu bulunduğunu ifade ederek, Kürt meselesinin belki bunun en keskin şekilde kendini hissettirdiği bir alan olduğunu ifade etti. “Resmi Türk ulusal kimliğinin, vatandaşların her türlü etnik ve dini kimliklerini kamusal alanın dışına iten, vatandaşı kamusal alanda etnik ve dini kimlikleri yokmuş gibi davranmaya zorlayan, insanın doğasına aykırı bir inkar ve asimilasyon politikası” olduğu görüşünü dile getiren Aktürk, “Türkiyelilik” kavramının da bazı açılardan sorunlu olduğunu vurguladı. “Türkiyelilik” kavramının da bir sosyal mühendislik projesi haline dönüşebileceği uyarısına yapan Aktürk, “Bir samimiyet ve hakkaniyet testi olarak Diyarbakır’da Kürtler için ne istiyorsak Kırcaali’de Türkler, Mardin’de Araplar, Kerkük’te Türkmenler, Rize’de Lazlar ve Bingöl’de Zazalar için de benzer hakların meşru ve makul olduğunu kabul etmemiz gerekiyor” dedi.

 

Zazalar tartışması

 

Komisyon’da söz alan BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel Zazalar’ın da Kürt olduğunu söyledi. Bunun üzerine AKP’li Mehmet Metiner, “Eğer siz Türklük üzerinden geliştirilen sorunlu alanın bir başka versiyonunu Kürtlük üzerinden tanımlarsanız, o zaman kendinizle çelişmiş olursunuz” dedi. Zazalar’ın da kimliğinin inkar edilmediği bir Kürt tanımına ihtiyacımız olduğunu söyleyen Metiner, “Kim neyse odur. Biz başkasını tanımlayamayız. Kürdü tanımlayan Türklük yaklaşımları ne kadar sorunluysa kendini Kürt kabul etmeyen bir başka etnik aidiyet kümesini de ısrarla, inatla Kürtleştirmeye çalışmak bir başka sorunlu alana tekabül eder” diye konuştu.

 

ETİKETLER

mehmet metinerçözüm komisyonuzazalarkürtlertartışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24