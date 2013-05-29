'Çözüm Komisyonu'nda 'Zazalar, Kürt müdür?' tartışması

'Çözüm süreci' kapsamında TBMM'de oluşturulan araştırma komisyonu toplantısında Kürtlük-Zazalık tartışmasına sahne oldu. AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, "Zazalar'ın da kimliğinin inkar edilmediği bir Kürt tanımına ihtiyacımız var" dedi.

'Çözüm süreci' kapsamında TBMM'de oluşturulan araştırma komisyonu toplantısında Kürtlük-Zazalık tartışmasına sahne oldu. AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, "Zazalar'ın da kimliğinin inkar edilmediği bir Kürt tanımına ihtiyacımız var" dedi.

Çalışmalarına devam eden TBMM Çözüm Süreci Araştırma Komisyonu’na sunum yapan Koç Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şener Aktürk, Türkiye’nin genel çoğunluğunun mağduru olduğu bir kimlik sorunu bulunduğunu ifade ederek, Kürt meselesinin belki bunun en keskin şekilde kendini hissettirdiği bir alan olduğunu ifade etti. “Resmi Türk ulusal kimliğinin, vatandaşların her türlü etnik ve dini kimliklerini kamusal alanın dışına iten, vatandaşı kamusal alanda etnik ve dini kimlikleri yokmuş gibi davranmaya zorlayan, insanın doğasına aykırı bir inkar ve asimilasyon politikası” olduğu görüşünü dile getiren Aktürk, “Türkiyelilik” kavramının da bazı açılardan sorunlu olduğunu vurguladı. “Türkiyelilik” kavramının da bir sosyal mühendislik projesi haline dönüşebileceği uyarısına yapan Aktürk, “Bir samimiyet ve hakkaniyet testi olarak Diyarbakır’da Kürtler için ne istiyorsak Kırcaali’de Türkler, Mardin’de Araplar, Kerkük’te Türkmenler, Rize’de Lazlar ve Bingöl’de Zazalar için de benzer hakların meşru ve makul olduğunu kabul etmemiz gerekiyor” dedi.

Zazalar tartışması

Komisyon’da söz alan BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel Zazalar’ın da Kürt olduğunu söyledi. Bunun üzerine AKP’li Mehmet Metiner, “Eğer siz Türklük üzerinden geliştirilen sorunlu alanın bir başka versiyonunu Kürtlük üzerinden tanımlarsanız, o zaman kendinizle çelişmiş olursunuz” dedi. Zazalar’ın da kimliğinin inkar edilmediği bir Kürt tanımına ihtiyacımız olduğunu söyleyen Metiner, “Kim neyse odur. Biz başkasını tanımlayamayız. Kürdü tanımlayan Türklük yaklaşımları ne kadar sorunluysa kendini Kürt kabul etmeyen bir başka etnik aidiyet kümesini de ısrarla, inatla Kürtleştirmeye çalışmak bir başka sorunlu alana tekabül eder” diye konuştu.