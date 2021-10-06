"Covid sonrası parmaklarda meydana gelen semptomlar bağışıklık sisteminin virüsle savaşıyla ilgili olabilir"

Yeni tip Koronavirüs’e (Covid-19) yakalananların bazılarında görülen, özellikle ayak baş parmağında görüldüğü için “Covid parmağı” adı verilen el ve ayak şişmesi, renk değiştirmesi semptomunun bağışıklık sisteminin virüsle savaşından kaynaklanabileceği belirtildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, British Journal of Dermatology’da Covid’le birlikte "Covid parmağı” semptomları geliştiren kişiler araştırıldı. Semptomların kişilerin virüse yakalanmasından 1-4 hafta sonra çıkabileceği, bazı durumlarda aylarca sürebileceği belirtildi.

Covid sonrası bu semptomları yaşayan 50 kişi ve pandemi öncesi de benzer rahatsızlıkları olan 13 kişinin durumları karşılaştırıldığında, ikisinde de vücudun yüksek antikor seviyeleriyle bağışıklık yanıtı verdiği ancak bu sırada virüsle birlikte vücudun kendi hücre ve dokuları da hedef alabildiği görüldü.

Pandeminin başında bazı hastaların parmaklarında çeşitli lezyonlar görülmesi, renk ve boyut değişimlerinin meydana gelmesi üzerine, söz konusun semptomların Covid'in belirtilerinden biri olabileceği tartışılmıştı.