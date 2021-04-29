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Sağlık
BBC Türkçe

Covid: Hindistan’da ölülerin yakılması ara verilmeden devam ediyor

r.

29 Nisan 2021 14:15

Hindistan'dan son günlerde ürkütücü görüntüler geliyor. İkinci koronavirüs dalgasında toplam can kaybının 200 binin üzerine çıkması ülkede yaşanan krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Bu haberdeki bazı görüntüleri rahatsız edici bulabilirsiniz.

Workers and relatives stand around burning funeral pyres at night

Hindistan'da son yedi günde dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla Covid vakası görüldü.

Oksijen kaynakları azalırken ve hastaneler üzerindeki baskı giderek artarken, birçok kişi hastane yataklarının boşalmasını beklerken hayatını kaybediyor.

Son günlerde krematoryumların da kapasitesi zorlanıyor. Bazıları durmaksızın çalışıyor, işçiler ara vermeden çalıştıklarını söylüyor.

Hindu geleneğinde ölü yakma, cenaze törenlerinin de en parçası. Hindular, ruhu bedenden ayırmak için bedenin yok edilmesi gerektiğine inanıyor.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de park gibi açık alanlarda derme çatma odun yığınları ateşe veriliyor, ölüler yakılıyor.

Yakacak odun olarak kullanmak üzere şehir parklarındaki ağaçların kesildiği bildiriliyor.

Aileler, ölülerini yakmalarına izin verilmeden önce saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Ayrıca odun toplamak ve diğer ritüellere yardımcı olmaları da isteniyor.

Delhi'den ölülerin yakılma işlemlerine katılan işçiler ve yakınlarını kaybedenler:

A health worker wearing personal protective equipment (PPE) walks past a row of wrapped bodies of Covid victims lying on prepared funeral pyres in New Delhi, India
Adnan Abidi / Reuters
Bir sağlık çalışanı, yakılmak için hazırlanan cesetlerin önünden geçiyor
People prepare funeral pyres for a mass cremation in New Delhi, India
Yeni Delhi'de toplu ölü cenaze merasimine hazırlık yapılıyor
A man wearing personal protective equipment (PPE) stands next to funeral pyres in New Delhi, India
Toplu cenaze merasimi için yakma noktaları hazırlanıyor (yukarıda ve aşağıda)
People wait to cremate Covid victims whilst surrounded by burning funeral pyres in New Delhi, India
Bazı yerlerde ateş yirmi dört saat yanıyor
Funeral pyres burn in a crematorium in New Delhi, India
Health workers carry wood for funeral pyres in New Delhi, India
Ara vermeden çalışan krematoryum personeli
A woman wearing PPE stands next to the body of a family member in New Delhi, India
Son haftalarda Covid ölümlerinin artması sonucu krematoryumlara olan talepte büyük bir artış görüldü
An aerial view of cremations in New Delhi, India
Drone ile çekilmiş bu fotoğraf, Delhi'de bir mahallenin yanında yanan toplu cenaze yakma merasimini gösteriyor
A boy mourns his father, who died from Covid, in New Delhi, India
Delhi'de babasının yasını tutan bir çocuk
Relatives wearing personal protective equipment (PPE) mourn next to the body of a relative in New Delhi, India
Koruyucu ekipman giymiş iki Delhi sakini, akrabalarının yasını tutuyor
Relatives wearing personal protective equipment (PPE) mourn a man and place hands on each other's backs
İnsanlar birbirlerini teselli ediyor
Relatives attend the cremation of a Covid victim in New Delhi, India
Ailelerin, cenazelerini yakmalarına izin verilmesini saatlerce beklemek zorunda kaldığı oluyor.
Family members sit next to the burning funeral pyres in New Delhi, India
Aile üyeleri, yakılan cenazelerin yanında oturuyor
A family member wearing personal protective equipment (PPE) stands next to a body of a person in crematorium as smoke hangs in the air
Krematoryumun üzerinden yükselen duman

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