Covid: Hindistan’da ölülerin yakılması ara verilmeden devam ediyor

Hindistan'dan son günlerde ürkütücü görüntüler geliyor. İkinci koronavirüs dalgasında toplam can kaybının 200 binin üzerine çıkması ülkede yaşanan krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Bu haberdeki bazı görüntüleri rahatsız edici bulabilirsiniz.

Hindistan'da son yedi günde dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla Covid vakası görüldü.

Oksijen kaynakları azalırken ve hastaneler üzerindeki baskı giderek artarken, birçok kişi hastane yataklarının boşalmasını beklerken hayatını kaybediyor.

Son günlerde krematoryumların da kapasitesi zorlanıyor. Bazıları durmaksızın çalışıyor, işçiler ara vermeden çalıştıklarını söylüyor.

Hindu geleneğinde ölü yakma, cenaze törenlerinin de en parçası. Hindular, ruhu bedenden ayırmak için bedenin yok edilmesi gerektiğine inanıyor.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de park gibi açık alanlarda derme çatma odun yığınları ateşe veriliyor, ölüler yakılıyor.

Yakacak odun olarak kullanmak üzere şehir parklarındaki ağaçların kesildiği bildiriliyor.

Aileler, ölülerini yakmalarına izin verilmeden önce saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Ayrıca odun toplamak ve diğer ritüellere yardımcı olmaları da isteniyor.

Delhi'den ölülerin yakılma işlemlerine katılan işçiler ve yakınlarını kaybedenler:

Adnan Abidi / Reuters Bir sağlık çalışanı, yakılmak için hazırlanan cesetlerin önünden geçiyor

Yeni Delhi'de toplu ölü cenaze merasimine hazırlık yapılıyor

Toplu cenaze merasimi için yakma noktaları hazırlanıyor (yukarıda ve aşağıda)

Bazı yerlerde ateş yirmi dört saat yanıyor

Ara vermeden çalışan krematoryum personeli

Son haftalarda Covid ölümlerinin artması sonucu krematoryumlara olan talepte büyük bir artış görüldü

Drone ile çekilmiş bu fotoğraf, Delhi'de bir mahallenin yanında yanan toplu cenaze yakma merasimini gösteriyor

Delhi'de babasının yasını tutan bir çocuk

Koruyucu ekipman giymiş iki Delhi sakini, akrabalarının yasını tutuyor

İnsanlar birbirlerini teselli ediyor

Ailelerin, cenazelerini yakmalarına izin verilmesini saatlerce beklemek zorunda kaldığı oluyor.

Aile üyeleri, yakılan cenazelerin yanında oturuyor

Krematoryumun üzerinden yükselen duman

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