Covid'e karşı ilaç geliştiren Merck, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne kullanım başvurusu yaptı

AFP'nin aktardığına göre, yeni tip Koronavirüs'e karşı hap şeklinde ilaç geliştiren Merck, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) kullanım onayı başvurusu yaptı.

Onaylanması halinde Covid-19’u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret ediliyor. Hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi.

Merck’in ilaç üzerinde yaptığı önceki deneyler, ilacın şiddetli semptomları bulunan ya da hastaneye yatmış hastalara fayda sağlamadığını göstermişti.

İlacın bir hasta için ücretinin yaklaşık 700 dolar yani 6 bin 200 Türk Lirası olacağı öngörülüyor.

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