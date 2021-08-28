Covid: Delta varyantından hastaneye yatma riski 'iki kat daha fazla'

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, şu anda İngiltere dahil birçok ülkede baskın koronavirüs varyantı haline gelen Delta varyantına yakalananların hastanede tedavi ihtimali Alfa varyantına kıyasla iki kat daha fazla.

Araştırmanın sonuçları tıp dergisi Lancet'te yayımlandı.

Uzmanlar, bu araştırmanın, aşının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söylüyor.

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı şu anda İngiltere'de yayılan hemen hemen tek varyant haline geldi. Alfa varyantı ise geçen yıl ilk olarak İngiltere'nin Kent bölgesinde ortaya çıkmış ve yayılmıştı.

Aşı, hangi varyant olursa olsun ağır hastalık riskini önemli ölçüde azaltıyor.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) ile Tıbbi Araştırmalar Konseyi'nin yaptığı araştırmada, hem Alfa hem de Delta varyantının dolaşımda olduğu Mart-Mayıs ayları arasında 43 binden fazla Covid vakası incelendi.

Bu vakaların çoğu, henüz aşı olmamış kişilerde ortaya çıkmıştı.

Vakaların çoğu için hastanede tedavi gerekmemişti. Ancak Delta varyantı ile enfekte olanların 196'sı (yüzde 2,3) ile Alfa varyantlı 764 kişi (yüzde 2,2) hastanede tedavi olmuştu.

Yaş, cinsiyet, etnik köken gibi farklılıklar göz önünde bulundurulduktan sonra, Delta varyantı ile enfekte olanların hastaneye yatma riski Alfa varyantına kıyasla iki kat daha fazlaydı.

https://www.youtube.com/watch?v=RBWkmdNOrSU&ab_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e

Uzmanlar, aşının bu riski önemli ölçüde düşürdüğünü belirtiyor. Maksimum koruma oluşması için iki doz aşı gerekiyor.

PHE'nin yaptığı son araştırmalara göre, iki doz aşının hastanede yatmaya karşı etkinlik oranı Pfizer-BionNTech için yüzde 96, Oxford-AstraZeneca içinse yüzde 92 düzeyinde.

Diğer araştırmalar, semptomlu Covid enfeksiyonlarına karşı aşıların koruma etkinliğinin zaman içinde azaldığını gösterse de, her iki aşı da Delta varyantından kaynaklı hastane tedavisi ve can kaybına karşı önemli bir koruma sağlıyor.

İngiltere'de 16 yaş üzeri nüfusun yüzde 88'ini oluşturan 47,9 milyon kişiye ilk doz aşı, yüzde 78'ine tekabül eden 42 milyon kişiye de ikinci doz aşı uygulanmış durumda.

İkinci doz aşıdan iki hafta sonra Covid'e karşı en yüksek koruma düzeyine ulaşılıyor.

PHE'den Dr. Gavin Dabrera, "Aşının Delta varyantına karşı mükemmel bir koruma sağladığını biliyoruz; bu varyant İngiltere'deki vakaların yüzde 99'unu oluşturduğu için, henüz iki doz aşısını yaptırmamış olanların bir an önce aşı yaptırması hayati önemdedir" dedi.