Başbakan Johnson, İngiltere'de tüm Covid kısıtlamalarının kaldırılacağını, ücretsiz test uygulamasının sona ereceğini açıkladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki tüm Covid kısıtlamalarının 24 Şubat Perşembe günü sona ereceğini ve isteyen herkese ücretsiz hızlı antijen testi dağıtımının 1 Nisan'da durdurulacağını söyledi.

Başbakan Johnson Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, Covid testi pozitif çıkanlar için karantina şartının da kaldırılacağını belirtti.

Nüfus içinde bağışıklık seviyesinin arttığını ve ölüm oranının bu mevsimde beklenen seviyenin altında olduğunu belirten Johnson, kısıtlamaların da artık tümüyle kaldırılabileceğini ifade etti.

Johnson, "Covid birden ortadan kalkmayacak, bu nedenle, kalan düzenlemelerin kaldırılması için bu savaşın tümüyle sona ermesini bekleyenler, İngiliz halkının özgürlüğünü uzun süre kısıtlıyor olacaktır" dedi ve ekledi:

"Hükümetimiz bunun doğru ya da gerekli olduğuna inanmıyor. Kısıtlamalar ekonomimiz, toplumumuz, ruhsal sağlığımız ve çocuklarımızın yaşam fırsatları açısından ağır bir yük oluşturuyor ve biz artık bu ağır maliyete katlanmak istemiyoruz."

Johnson, 1 Nisan'dan itibaren ücretsiz hızlı antijen testinin kaldırılacağını ve sadece nüfusun belirli kesimlerine bu imkanın sunulacağını söyledi.

Semptom gösteren yaşlılar ve risk grubundakiler için ücretsiz test uygulaması devam edecek.

Johnson, Covid aşıları ve testlerinin maliyetinin çok yüksek olduğunu, bunların İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinden daha fazla bir miktara takabül ettiğini belirtti.

Testlerin 15,7 milyar sterline mal olduğunu belirten Johnson, Omicron varyantı ile birlikte kitlesel test uygulamasının da daha az önemli hale geldiğini vurguladı.

Covid testi pozitif çıktığı için karantinaya girmesi gereken düşük gelirlilere yapılan 500 sterlinlik ödeme de bu hafta sona erecek.

Başbakan Johnson, son iki yılda Covid-19 salgınına karşı gösterilen çabalarla, ülkenin artık yasal kısıtlamalardan ziyade kişisel sorumluluklara ağırlık vermeye hazır hale geldiğini söyledi.

Rutin temaslı takibinin sona ereceğini ve pozitif vakaların aşıları tamamlanmış yakın temaslıları ile 18 yaş altındakilerin yedi gün boyunca her gün test yapmasına artık yasal olarak gerek kalmayacağını belirtti.

İngiltere'de son bir haftada toplam 309 bini aşkın yeni koronavirüs vakası tespit edildi; son 28 gün içinde testi pozitif çıkıp ölenlerin sayısı son bir haftada toplam 1005 kişiye ulaştı.

İngiltere'de neler değişiyor?

21 Şubat'tan itibaren: Hükümet, çoğu eğitim ve çocuk bakımı kurumlarında personelin ve öğrencilerin haftada iki kez test yaptırmaları tavsiyesini kaldırıyor

24 Şubat'tan itibaren: Covid testi pozitif çıkan kişilerin artık karantina olmaları gerekmeyecek; tam aşılı yakın temaslılar ve 18 yaşından küçükler artık yedi gün boyunca her gün test yaptırmak zorunda kalmayacak

1 Nisan'dan itibaren: Semptomlu ve semptomsuz kişiler için ücretsiz hızlı antijen testi sona erecek; Covid semptomları olanlar, kendi kişisel sorumluluklarıyla evde kalıp kalmamaya karar verecek; o tarihe kadar ise izolasyon şartının devamı tavsiye ediliyor.