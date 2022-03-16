Covid aşıları için patentin kaldırılması görüşmelerinde ilerleme kaydedildi

ABD, Avrupa Birliği (AB), Hindistan ve Güney Afrika arasında, Covid-19 aşılarında patentlerin kaldırılması konusunda ilerleme kaydedildiği ortaya çıktı. Patent kaldırılırsa Covid aşıları daha uygun fiyatlara, dünyanın çeşitli yerlerinde üretilebilecek.

The Guardian, ABD, AB, Hindistan ve Güney Afrika arasında yapılan Covid-19 aşılarında patentin kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin detaylarına ulaştı.

Teklif, 18 ay önce Dünya Ticaret Örgütü’ne Hindistan ve Güney Afrika tarafından götürülmüştü.

Teklif, dört müzakereci ve tüm DTÖ üyeleri tarafından kabul edilirse geçmiş olacak. Teklif geçerse, Covid-19 aşılarının patenti üç ile beş yıl arası bir süre boyunca askıya alınacak ancak tedavi ve test formüllerinde patent geçerli kalacak.

Patentin kaldırılması yalnızca 2021 yılında dünya genelinde dağıtılan Covid-19 aşı dozlarını yüzde onundan azını alan gelişmekte olan DTÖ üyeleri için geçeli olacak.

Aynı zamanda patentin kaldırılması teknoloji transferi ve ticaret sırları konusunda geçerli olmayacak.

DTÖ’nün onay sistemi nedeniyle bir üye dahi red oyu verirse teklif geçmeyecek.