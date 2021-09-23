ABD'de 65 yaş üstü ve yüksek risk grubu için üçüncü doz BioNTech aşısına onay çıktı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Çarşamba günü 65 yaş üstü ve yüksek risk grubundaki Amerikalılar için üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı için onay verdi.

Böylece iki doz aşısının üzerinden en az altı ay geçmiş kişiler için hızlıca aşı dağıtımı yapılabilecek.

FDA, yüksek risk grubundakileri ağır hastalığı bulunan ve koronavirüs kapma olasılığı yüksek işlerde çalışanlar olarak belirlediğini açıkladı.

ABD Salgın Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) danışma kurulu da Perşembe günü üçüncü doz aşı onayı için toplanacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, FDA ve CDC'nin onayı sonrası 16 yaş üstü tüm Amerikalılar için üçüncü doz aşılamanın başlayacağını duyurmuştu.

Cuma günü toplanan FDA, tüm Amerikalılara üçüncü doz aşı yapılması önerisini büyük çoğunluğun oyuyla reddetti. Onun yerine sadece 65 yaş üstü ve risk altındakilerin takviye doz olabilmesini oylamak için Çarşamba günü bir araya geldi.

Danışma kurulu da 16 yaş üstü tüm nüfusun takviye doz olmasını gerektirecek bir bilimsel verinin henüz ellerinde olmadığını, bu konu üzerine daha fazla çalışma yürütülmesi gerektiğini açıkladı.

FDA'in bu çalışmalar yapıldıktan sonra tüm yetişkin nüfusun takviye doz aşıyı olabilmesini yeniden değerlendireceği belirtiliyor.

Tek dozun yeterli olduğu Jennsen aşısının sahibiJohnson & Johnson da Salı günü, ikinci doz takviye aşının etkinliğini artırdığını açıkladı.

Moderna'nın üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyulup duyulmadığıyla ilgili çalışmaları ise sürüyor. Biden'ın en yetkili sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci, birkaç hafta içinde onun da sonuçlanacağını belirtti.

Pfizer/BioNTech aşısının takviye dozu için İsrail ve İngiltere'den halihazırda onay çıktı ve bu iki ülkede üçüncü doz aşılar uygulanmaya başladı.

ABD ise sadece bağışıklık sistemi çeşitli sebeplerde bastırılan ya da güçsüz olan kişiler için geçen ay takviye doza onay vermişti. Bu kapsamda ülkede iki milyonun üzerinde kişi üçüncü doz aşısını oldu.

ABD gelişmekte olan ülkelere 500 milyon doz Pfizer aşısı bağışlayacak

ABD Başkanı Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri marjında video konferans yöntemiyle düzenlenen Covid-19 zirvesinde, gelecek yıldan itibaren gelişmekte olan ülkelere 500 milyon doz daha Pfizer aşısı bağışlayacaklarını duyurdu.

Bu vaat, ABD'nin 1 milyardan fazla aşının ihtiyaç halindeki ülkelerle paylaşılması hedefinin bir parçası.

Uzmanlara göre, en az 11 milyar doz aşıyla küresel nüfusun yüzde 70'inin aşılanması için en az 11 milyar doz aşının paylaşılması gerekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2021 sonuna kadar her ülkede nüfusun en az yüzde 40'ının aşılanması hedefini koydu.

Ancak bu hedefe ulaşılması zor görünüyor.

Gelir düzeyi yüksek birçok ülkede en azından ilk doz aşı olanların oranı yüzde 50'nin üzerindeyken düşük gelirli ülkelerde bu oran yüzde 2 seviyesinde.

Beyaz Saray'ın Covid-19 zirvesinde, birçok zengin ülkenin hâlâ aşı fazlasını sakladığı ve bu aşıların tarihi geçtiği takdirde çöpe atılabileceği de gündeme geldi.

Haziran ayında bir araya gelen G7 ülkeleri (kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD) liderleri, gelecek yıl toplam bir milyar aşının fakir ülkelere bağışlanması sözü vermişti. O dönem Biden 580 milyon doz aşı bağışı sözü vermişti. Bugüne kadar bu miktarın sadece 160 milyonu bağışlandı.