Covid | AB, yeni seyahat kısıtlamaları getirmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) liderleri, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarından zaruri olmadıkça seyahat etmemelerini isterken, önümüzdeki günlerde yeni kısıtlamaların yürürlüğe sokulabileceği uyarısı yaptı.

AB liderleri, Perşembe gecesi yaklaşık dört saat süren sana zirve toplantısında pandemi nedeniyle alınabilecek yeni önlemleri ele aldı.

Zirvenin ardından bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Hem ülkelerin kendi içinde hem de diğer ülkelere zaruri olmayan nedenlerden dolayı yapılacak seyahatlerden güçlü bir şekilde vazgeçirmemiz gerekiyor" dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de zorunlu olmayan seyahatlerin kısıtlanmasına ilişkin ek kısıtlayıcı önlemlere gerek duyulabileceğini ve bu konuyla ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.

Von der Leyen ve Michel, ek önlemlerle ilgili koordinasyon çalışmalarının "önümüzdeki günlerde de" devam edeceğini belirtti.

AB yetkilileri, pandeminin ilk dalgasının görüldüğü 2020 baharında bazı ülkelerin paniğe kapılarak sınırlarını tek taraflı kapattığını ve bunun da hem seyahatler hem de ekonomik faaliyetlerle ilgili kaos yarattığını anımsatarak, bu kez benzer bir durumun tekrarlanmasından kaçınmak istediklerini aktardı.

Von der Leyen, "Ortak pazarın işlevselliğin korumak büyük önem taşıyor" dedi ve AB'yi "tek bir epidemiyolojik bölge" olarak tanımladı.

Von der Leyen, "Bu virüsü sınırları tamamen kapatmak yerine yalnızca nokta atış önlemler alarak kontrol altına alabiliriz" dedi.

'Koyu kırmızı bölgeler'

AB liderleri zirve toplantısında, Schengen bölgesine dahil ülkeler arasındaki sınırların kapanmasını önlemek amacıyla test sayısının artırılması konusunda görüş birliğine vardı.

Von der Leyen, AB içerisinde Covid-19 vakalarının yoğun olduğu yerlerin "koyu kırmızı" bölge olarak tanımlanacağını ve buralardan gelecek olan kişilere test ile karantina zorunluluğunun getirilebileceğini belirtti.

Von der Leyen, "Koyu kırmızı bölge, virüsün çok hızlı bir şekilde bulaştığı yerleri tanımlayacak" dedi.

AB Konseyi Başkanı Michel de, liderlerin zirvede seyahat belgesi olarak kullanılmak üzere ortak bir aşı sertifikası uygulamasına başlama konusunu ele aldıklarını aktardı.

Michel, "Aşı sertifikası meselesini de ele aldık ve bu sertifikaların tıbbi nedenlerle dahil edilmesini sağlayacak ortak unsurlar üzerinde uzlaşma sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve daha sonraki aşamalarda bu sertifikanın hangi koşullar altında kullanılabileceğine bakabiliriz" diye konuştu.

Fransa'dan seyahat öncesi PCR testi zorunluluğu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirvede Pazar gününden itibaren diğer AB ülkeleri de dahil olmak üzere ülke dışından gelen herkes için seyahat öncesi PCR testi yaptırılmasının zorunlu hale getirileceği bilgisini verdi.

Macron, testin seyahatten en geç 72 saat önce yapılması gerektiğini belirtti.

Macron, işi nedeniyle sınır geçen ve kara taşımacılığında çalışanların test zorunluluğundan muaf tutulacağını aktardı.