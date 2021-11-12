Covid-19 vakalarının arttığı Hollanda 3 hafta kısmi kapanmaya gidiyor

Hollanda'da Covid-19 salgınının başlangıcından beri en yüksek vaka sayısının kaydedilmesinin ardından hükümet üç hafta boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması için harekete geçti.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 16 bin 364 kişiye çıkmış, 26 kişi yaşamını yitirmişti. Cuma akşamı Başbakan Mark Rutte'nin liderliğindeki kabine toplantısı sonrası televizyondan canlı yayınlanacak kısıtlama çerçevesinde barlar ve restoranların erken kapanması, spor etkinliklerinin ise seyircisiz yapılması yönünde kararlar alınacak.

Sosyal mesafe kuralı 25 Eylül'de kaldırılıyor

Evden çalışmanın da teşvik edilmesi beklenen kısıtlamada, okul, tiyatro ve sinemaların şimdilik açık kalacağı sanılıyor.

17.5 milyonluk ülkede hükümet, salgının başından bu yana uygulanan sosyal mesafe kuralının 25 Eylül'den itibaren kaldırılacağını açıklamıştı. Fakat bu karar sonrası vaka sayısı hızla artmaya başlamış, hükümet, 2 Kasım'da maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve Covid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıklamıştı.